Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Live Scores, Stats, and the Latest News
Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Traducido por

Una baja importante... Malas noticias para Flick antes del choque contra el Atlético de Madrid

Barcelona vs Atlético Madrid
Barcelona
Atlético Madrid
Liga de Campeones
Barcelona vs Espanyol
Espanyol
Primera División
España

El entrenador se hacía ilusiones con el regreso de su estrella antes del partido

El Barcelona ha iniciado su semana de preparación para los cuartos de final de la Liga de Campeones con noticias que suscitan preocupación, ya que se ha confirmado la ausencia de una pieza clave del equipo en el esperado partido de ida contra el Atlético de Madrid en el «Spotify Camp Nou».

Según el diario catalán Sport, y a pesar de que la plantilla se va completando poco a poco, la última sesión de entrenamiento reveló que el holandés De Jong sigue entrenando en solitario, alejado del grupo.

En su reportaje titulado «Malas noticias para Flick», el diario explica que el jugador, ausente desde hace más de un mes por una lesión muscular, aún no ha recibido el visto bueno médico, lo que coloca al entrenador alemán en un verdadero dilema táctico antes del choque europeo.

Informó de que el club se niega rotundamente a precipitar el regreso de De Jong para evitar cualquier recaída que pueda poner fin a su temporada, sobre todo ahora que la Liga y la Champions han llegado a las fases decisivas.

Y aclaró que el «plan de recuperación» tiene como objetivo dar a De Jong unos minutos en el derbi de Cataluña contra el Espanyol a principios de la próxima semana, para que esté en plena forma física para el partido de vuelta en el «Metropolitano».

Primera División
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Espanyol crest
Espanyol
ESP

Leer también:
Sobre las ruinas del Real Madrid y el Atlético... La Liga cura las heridas de Moriki y Lewandowski

Anuncios