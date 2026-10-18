Primero, minuto 30: turno de Güler. Desde la izquierda, Yan Diomande, exjugador del Leipzig, cedió atrás para el centrocampista turco, que disparó en plena carrera desde 16 metros. ¡Y de qué manera! El zurdazo de Güler describió una preciosa parábola por encima del guardameta del Sevilla, Odysseas Vlachodimos, que no pudo hacer nada, y entró por la escuadra del palo largo.

«Ese pie izquierdo increíblemente bueno», exclamó entusiasmado el comentarista de DAZN, Jan Platte, tras el gol que adelantó al Real Madrid. Para Güler, que entre semana había dado dos asistencias en el espectacular 4-3 ante la AS Roma en la Champions League, fue su segundo gol de la temporada entre todas las competiciones. Si se suman sus cinco asistencias, el jugador de 21 años acumula ya siete participaciones directas en goles.

Los espectadores en Madrid no tuvieron que esperar mucho para el siguiente momento destacado, protagonizado por Mbappe en el minuto 37. Diomande volvió a iniciar la jugada: Jude Bellingham prolongó con un ligero toque de tacón el pase desde la izquierda del fichaje de 125 millones de euros hacia Mbappe. El delantero se llevó el balón al área con un «movimiento brutal», como lo describió el analista de DAZN, Max Nicu. Con el siguiente toque, se escabulló ante el defensa del Sevilla Kike Salas y, finalmente, superó a Vlachodimos con otro espectacular paso de baile.

«¡Una locura! ¡Una auténtica locura!», gritó el comentarista Platte ante el micrófono. «Ahora todo va demasiado rápido para los visitantes», reconoció el analista Nicu, impresionado por la extraordinaria acción del francés. Para Mbappe, fue su décimo gol de la temporada en apenas once partidos entre todas las competiciones.

Kylian Mbappe marca de penalti y Yan Diomande se suma a la fiesta

El undécimo llegó en la segunda mitad y tampoco fue un gol cualquiera: Mbappe transformó con una suave Panenka, por el centro de la portería, un penalti cometido sobre él para poner el 3-0 a favor del Real Madrid (63').

Tras el gol de Manuel Bueno (80'), Yan Diomande también tuvo su gran momento. El marfileño, que llegó a Madrid en verano procedente del RB Leipzig por 125 millones de euros, arrancó en una carrera imparable por el carril interior izquierdo y la culminó con un potente disparo desde 17 metros al ángulo izquierdo para sellar el 4-1 definitivo a favor del Real Madrid (82').

Con la victoria, el Real Madrid conservó el tercer puesto con 21 puntos, por detrás de su rival de la ciudad, el Atlético (22), y del destacado líder, el FC Barcelona (27). El próximo miércoles, el Real Madrid recibirá al RB Leipzig en la Champions League, antes de visitar al Barça el domingo siguiente para disputar el Clásico.



