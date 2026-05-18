Una anécdota incómoda sobre Robin van Persie y un compañero: «Se miraron en silencio; no son amigos íntimos»

Ramiz Zerrouki, cedido al FC Twente, debe volver al Feyenoord este verano. Sin embargo, el domingo dijo que no quiere regresar, principalmente por su mala relación con el entrenador Robin van Persie. Esa tensión se confirmó el lunes en el podcastdefútbol de la NOS.

El domingo, Zerrouki declaró a ESPN: «Tengo contrato con el Feyenoord por un año más, pero todos conocen la situación. No creo que siga allí; no es el mejor ambiente para mí».

«Esta temporada he recuperado la ilusión y estoy volviendo a mi nivel. Espero con ganas los partidos cada semana. Sería difícil volver a la situación anterior. No nos separamos en malos términos, pero sí que hubo un desacuerdo».

Al día siguiente, en el pódcast de fútbol dela NOS se comentan sus palabras. «Mejor ser claro. Él también ha tenido experiencias muy negativas con este entrenador», opina el comentarista Jeroen Elshoff.

El también comentarista Mark Kloostra recuerda una anécdota reveladora de principios de temporada: «Me los encontré a los dos. Estaba en el Twente contra el Feyenoord. Y entonces Van Persie tuvo que esperar a la rueda de prensa de Zerrouki antes de poder entrar», comienza.

«Es un pasillo muy estrecho, entre los vestuarios y la sala de prensa. Allí estaba Van Persie esperando, y Zerrouki sabía que tenía que pasar por ahí. Se miraron sin cruzarse la vista. No son precisamente amigos íntimos».

Arno Vermeulen concluye: «Zerrouki dice que no quiere volver porque no le gusta el ambiente. No es algo personal, pero todos entienden que no se llevan bien».