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El japonés Kozo Tashima, candidato a la presidencia de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), ha abierto la puerta a la posibilidad de unir fuerzas con el francés Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa, para hacer frente al actual presidente, Gianni Infantino, en las elecciones previstas para marzo de 2027.

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Tashima, en declaraciones al diario francés L'Équipe, expresó su deseo de mantener conversaciones con Diallo, elegido por la UEFA para competir por la presidencia de la FIFA, y aseguró estar dispuesto a escuchar una propuesta de candidatura conjunta o de acercamiento entre ambos.

«Me gustaría tener una conversación con Philippe Diallo y, si en ese intercambio se plantea la cuestión de una candidatura conjunta o de un acercamiento, tengo la intención de escucharle con la mente abierta», afirmó el candidato japonés.

«Todavía no he hablado con él, pero en cuanto a los puntos que ha mencionado, estamos totalmente de acuerdo», añadió.

Las declaraciones de Tashima llegan después de una iniciativa de Diallo, que se mostró dispuesto a contactar con el expresidente de la Federación Japonesa para unir a las fuerzas contrarias a Infantino, al considerar que la afinidad de sus planteamientos podría ayudar a formar un frente capaz de competir con el actual presidente.

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Diallo ya había declarado durante el anuncio de su candidatura: «Si queremos ganar, hay que unir fuerzas y lograr que quienes comparten esta visión se unan para ganar. Los contactos ya han comenzado. Él (Tashima) tiene un enfoque basado en los mismos diagnósticos y los mismos valores».

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Pese a la apertura mutua al acercamiento, ninguna de las dos partes ha anunciado su retirada de la carrera ni un acuerdo para presentar una candidatura conjunta. Tashima sigue aferrado a su candidatura y, además, ha expresado reservas sobre la forma en que la UEFA eligió a su candidato para enfrentarse a Infantino.

Tashima criticó el retraso de la UEFA a la hora de definir su postura ante las elecciones y señaló que la ausencia inicial de un candidato europeo le empujó a entrar en la carrera.

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«Al principio, parecía que nadie quería presentarse por parte de la UEFA. Si su verdadera postura es oponerse a Infantino, me pregunto qué habría pasado si yo mismo no hubiera decidido presentarme», dijo, en alusión a la negativa de Arsène Wenger a concurrir a las elecciones.

También se preguntó si la mera afinidad entre los programas electorales basta para unir a los candidatos o si es necesario estudiar cuál es la estrategia más eficaz para competir con Infantino.

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Tashima, presidente de honor de la Federación Japonesa de Fútbol, confirmó la presentación de su candidatura con el aval de cinco federaciones nacionales, el mínimo exigido para entrar en la carrera. Además, cuenta con experiencia dentro de la FIFA, ya que es miembro del Consejo del organismo internacional desde 2015.

Por su parte, Diallo cuenta con el apoyo público de la UEFA, después de que las federaciones nacionales europeas representadas en el Comité Ejecutivo de la UEFA y en el Consejo de la FIFA pidieran su candidatura y le anunciaran su respaldo.

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El presidente de la Federación Francesa busca ampliar su base de apoyos fuera del continente europeo, ya que serán los votos de las 211 federaciones miembro de la FIFA los que decidan quién será el próximo presidente.

Las elecciones se celebrarán durante el Congreso de la FIFA en Rabat, la capital de Marruecos, el 18 de marzo de 2027, mientras que la posible unificación de las candidaturas de Diallo y Tashima sigue siendo uno de los aspectos más destacados que podrían influir en la contienda.