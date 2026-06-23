Una alerta meteorológica urgente amenaza el partido entre Inglaterra y Ghana

El partido entre Inglaterra y Ghana, programado para esta tarde en la segunda jornada del Mundial, podría suspenderse por una fuerte tormenta eléctrica en las inmediaciones del estadio. Si se suspendiera, sería la segunda vez en este Mundial que ocurre por el clima.

Las previsiones para el estadio Gillette de Boston indican riesgo de lluvias torrenciales, relámpagos y truenos, con temperaturas entre 15 y 21 °C, según ESPN.

Este sería el segundo partido del torneo que se ve afectado por el clima, tras la suspensión temporal del Francia-Irak en Filadelfia, cuando el árbitro detuvo el juego al final del primer tiempo durante 1 hora y 45 minutos por condiciones similares.

En EE. UU. existe una ley federal que obliga a suspender los eventos al aire libre ante la llegada de tormentas con rayos para proteger a los asistentes. Las autoridades usan el Sistema de Alertas de Emergencia para difundir avisos, y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) evalúa la situación y los emite.

Si se suspende el partido, se activa un protocolo de reanudación gradual: 15 minutos después del último rayo, se realiza una nueva evaluación meteorológica. si se confirma que las condiciones son seguras, jugadores y público pueden regresar al campo.

El encuentro se reanuda 30 minutos después del último rayo, siempre que no haya nuevas descargas; de lo contrario, el protocolo se reinicia.

Cabe recordar que Inglaterra lidera el Grupo 12 tras ganar 4-2 a Croacia, y que Ghana es segunda tras vencer 1-0 a Panamá.