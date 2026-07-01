Una actuación vergonzosa... ¿Cómo se ha convertido el arbitraje español en un fantasma en el Mundial?

Un reportaje periodístico publicado este miércoles lamentaba la situación del arbitraje español en el Mundial de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México.

Según el diario «AS», el arbitraje español ha perdido protagonismo: Alejandro Hernández Hernández, único colegiado principal del país en el torneo, apenas ha participado.

Hasta ahora ha dirigido solo dos de los 88 partidos programados hasta dieciseisavos.

Solo ha dirigido Brasil-Haití y fue cuarto árbitro en Haití-Escocia, bagaje insuficiente para el único colegiado español en la fase final.

Es el único europeo que ha dirigido un solo encuentro.

En contraste, todos los demás árbitros europeos han dirigido al menos dos encuentros.

Además, no dirigirá ningún encuentro de los dieciseisavos, al quedar excluido de las designaciones para esta ronda, lo que alimenta el debate sobre la pérdida de influencia del arbitraje español en la escena internacional.

A partir de ahora, el árbitro español afronta una fase de incertidumbre: aguarda el sorteo de octavos para saber si le confían un partido decisivo o si su Mundial termina prematuramente, con más dudas que aciertos.

Este retroceso llega tras las duras críticas que recibió el arbitraje español la temporada pasada, cuando fue objeto de un feroz ataque por parte del Real Madrid y el Barcelona.