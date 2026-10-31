«¡Una actuación de altísimo nivel!»: Xabi Alonso elogia especialmente a Romeo Lavia, estrella del centro del campo del Chelsea, tras una brillante victoria ante el Manchester United

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Xabi Alonso ha elogiado las actuaciones de Romeo Lavia, que a su juicio merecen «un enorme reconocimiento», después de que el centrocampista desempeñara un papel decisivo en la victoria del Chelsea sobre el Manchester United. El joven belga entró en el once titular tras la lesión de Jordan Henderson y firmó una actuación dominante en el centro del campo.

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Alonso, impresionado por la madurez de Lavia

El entrenador del Chelsea, Alonso, no pudo ocultar su satisfacción tras ver a Romeo Lavia dominar el centro del campo en el reciente enfrentamiento de su equipo con el Manchester United. Lavia, que hasta hace muy poco había tenido dificultades para disputar los 90 minutos completos con el club, logró terminar su segundo partido completo en una misma semana. Su inclusión en el once titular sorprendió a algunos, ya que muchos esperaban que el veterano centrocampista Jordan Henderson acompañara a Moises Caicedo en la medular.

Sin embargo, una lesión de Henderson abrió la puerta al joven belga, que aprovechó al máximo su oportunidad bajo los focos. Alonso confirmó que el jugador supo con suficiente antelación que afrontaría ese reto. «Se enteró en el momento oportuno, pero se enteró ayer», respondió Alonso cuando le preguntaron si Lavia se había enterado ese mismo día de que sería titular por la baja de Henderson.

Brillantez táctica en la medular

El excentrocampista del Real Madrid y el Liverpool, que sabe bien lo que supone jugar en el centro del campo, quedó especialmente impresionado por la inteligencia táctica y la energía de Lavia. El jugador de 22 años fue fundamental para llevar el balón desde la defensa hasta el ataque y garantizar que el Chelsea mantuviera el control durante todo el encuentro.

«Desde el punto de vista de un centrocampista, para mí ha sido una actuación extraordinaria. Ha hecho muchísimas cosas bien: ha conectado constantemente la defensa con los jugadores de ataque, ha sabido cambiar la orientación del juego, ha tomado muchas decisiones acertadas y ha sido muy dinámico y competitivo. Creo que no se trata solo de este partido: en las últimas dos o tres semanas ha jugado a un nivel muy alto y estoy muy contento por él. Hoy merece un gran reconocimiento por su actuación», añadió el español. Alonso también declaró a Football on TNT Sports que «fue una actuación madura y una gran victoria».

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Estevao y Rogers contribuyen a la victoria

Lavia no fue el único joven que recibió elogios: Estevao Willian también fue muy alabado por su entrenador tras trabajar sin descanso.

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«¡Estoy muy contento con Estevao! Esta ha sido la mejor respuesta para demostrar que merece más. Ha trabajado muchísimo y estoy contento», dijo Alonso, según otros informes. El delantero Morgan Rogers también fue decisivo al marcar un gol después de una semana difícil para el club. «Solo intenté obligar a los defensas a intervenir. De repente, me encontré ante la portería y tuve que mantener la calma. Por suerte, entró», explicó Rogers a TNT Sports al hablar de su definición.

El Chelsea mira al futuro

La victoria supone un gran impulso para Alonso, cuyo equipo volvió a ganar tras el decepcionante resultado del pasado fin de semana. El entrenador señaló que la reacción del equipo en la segunda parte fue exactamente la que había pedido durante el descanso.

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Henderson tendrá un reto importante para recuperar su puesto de titular cuando regrese tras su lesión. Alonso concluyó sus declaraciones posteriores al partido con estas palabras: «¡Estamos encantados con la actuación, la reacción y, por supuesto, con los tres puntos!». El Chelsea buscará ahora dar continuidad a este esfuerzo colectivo mientras afronta un exigente calendario invernal.