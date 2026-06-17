Un reportaje periodístico publicado este miércoles revela por qué Canadá se niega a permitir que Thomas Partey, jugador de Ghana, ingrese a su territorio para jugar el Mundial de 2026.

Ghana debutará este jueves ante Panamá en Toronto.

El centrocampista no podrá jugar con las «Estrellas Negras» porque, al exjugador del Arsenal se le impide entrar en Canadá debido a un juicio por violación en el Reino Unido.

La BBC ha revelado recientemente nueva información sobre este caso.

Según la BBC, se le negó la entrada porque declaró falsamente que nunca había sido detenido ni imputado.

Las autoridades canadienses rechazaron la solicitud de Ghana para que Partey ingresara temporalmente al país y argumentaron que «el solicitante no reveló que se enfrenta a varios cargos penales por agresión sexual en el Reino Unido».

El centrocampista se ha declarado inocente de siete cargos de violación y uno de agresión sexual, presentados por cuatro mujeres entre 2020 y 2022, y debe comparecer ante el tribunal el próximo año.

Barty, que juega en el Villarreal, ha disputado más de 50 partidos con Ghana desde 2016.