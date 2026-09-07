El pitido final no fue el momento más destacado en la cumbre de los Países Bajos, sino aquel instante aterrador diez minutos antes del final, cuando el estadio Johan Cruyff se convirtió en un escenario de caos y conmoción.

El joven defensa del Ajax de Ámsterdam, Aaron Bouwman (19 años), sufrió una grave lesión tras la cual fue trasladado de urgencia al hospital, durante el enfrentamiento que el Eindhoven resolvió a su favor con un resultado de 3-1.

El momento de terror: una entrada tardía enciende la batalla

El incidente ocurrió en el minuto 80, tras una entrada tardía e imprudente del extremo Ruben van Bommel, hijo de la leyenda del fútbol neerlandés Mark van Bommel.

El choque fue violento y directo, tras el cual Bouwman cayó al suelo retorciéndose de dolor en medio de un estado de estupor absoluto, antes de que el terreno de juego se convirtiera en un escenario de escaramuzas y una fuerte trifulca entre los jugadores de ambos equipos, en protesta por la dureza de la entrada.

El cuerpo médico intervino con rapidez, y el joven jugador fue trasladado directamente en ambulancia, cerrándose así el telón con una imagen que nadie desea ver.

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Un diagnóstico impactante y una larga ausencia

En un comunicado oficial preocupante, el Ajax de Ámsterdam anunció los resultados de las pruebas iniciales a las que se sometió su joven defensa en el hospital.

El club confirmó que Bouwman sufre una "distensión en el esternón y una contusión en el pulmón", una lesión grave que exige su permanencia bajo estricta observación médica en el hospital durante las próximas horas.

Asimismo, el club zanjó su postura sobre la duración de la ausencia, confirmando que el jugador estará fuera de los terrenos de juego de forma segura hasta finales del presente mes de septiembre, en un duro golpe para la trayectoria de una de las promesas más destacadas de la academia.

Indignación neerlandesa y comparación con la catástrofe de 1982

La violenta entrada no pasó desapercibida en los círculos deportivos neerlandeses, donde desató una amplia ola de indignación y rechazo.

El famoso crítico deportivo Hugo Borst fue más allá al comparar la jugada con el brutal e inolvidable choque entre el portero alemán Harald Schumacher y el francés Patrick Battiston en las semifinales del Mundial de 1982, que estuvo a punto de costarle la vida a este último.

Una comparación que refleja la magnitud de la conmoción que dejó la entrada de Van Bommel hijo.

Arrepentimiento y disculpa en el vestuario

Por su parte, el Eindhoven trató de contener la situación con rapidez, y Ernest Stewart, director deportivo del club, reveló que Ruben van Bommel sintió un profundo arrepentimiento y una honda tristeza nada más ver la gravedad de la lesión.

Stewart añadió que el jugador no esperó demasiado, sino que se dirigió, en cuanto sonó el pitido final, directamente al vestuario del Ajax de Ámsterdam para presentar sus disculpas personales a los jugadores y al cuerpo técnico por lo ocurrido, en un gesto con el que trató de recalcar que lo sucedido no fue intencionado.