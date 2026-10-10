¡Una acción lamentable en lugar de un golazo! Vinicius Jr. es expulsado por una grave conducta antideportiva

Fue un contraataque de libro, tan bonito que incluso Jose Mourinho esprintó hasta la piña de celebración junto al banderín de córner para abrazar a su revulsivo Vinicius Junior. El brasileño había participado en una jugada de ataque de campo a campo en el centro del campo y finalmente marcó el 2-0 para el Real Madrid contra el Villarreal CF tras una asistencia de Jude Bellingham (71').

Pero lo que, tras el bajón de forma reciente del brasileño, con un solo gol en la presente temporada y después un puesto en el banquillo en el primer partido tras el parón de selecciones, apuntaba a un pequeño cuento de hadas, se convirtió poco después, desde el punto de vista de Vini Jr., Mourinho y el Real, en una pesadilla.

Porque mientras el Bernabéu y los jugadores de blanco seguían celebrando, el árbitro de campo Isidro Diaz revisó junto al monitor el gol y el desarrollo de la jugada para después mostrarle la tarjeta roja a Vinicius Junior.

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¿Qué hizo Vinicius Junior con Nathan Saliba en el contraataque?

La explicación: en el duelo de carrera en el centro del campo, después de que el brasileño jugara el balón hacia la izquierda para Bellingham, se procuró la ventaja decisiva frente al Nathan Saliba del Villarreal al tirar con fuerza una vez del cabello del canadiense. A raíz de eso, Saliba perdió tanto el paso que ya no pudo seguir a Vini.

La única consecuencia lógica: anulación del gol del Real y roja por agresión o conducta antideportiva para el delantero. Este respondió a la expulsión con una reacción muy fuerte, primero completamente atónito y después furioso. Antonio Rüdiger, con la ayuda de Arda Güler, tuvo que sujetar a su compañero para evitar que se encarara demasiado con el árbitro Diaz.

A pesar de la inferioridad numérica, el Real defendió la ventaja hasta la línea de meta y no dejó que el vigente campeón, el FC Barcelona, que el sábado volvió a ganar con autoridad y claridad, se escapara todavía más.

El hombre del partido fue el nuevo fichaje Yan Diomande. El exjugador del Leipzig logró su primer gol con los blancos tras una asistencia de Fede Valverde (63'). El marfileño de 19 años había ocupado el lugar de Vinicius en el once inicial de Mourinho.