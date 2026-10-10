¡Una acción lamentable en lugar de un golazo! Vinicius Jr. es expulsado por grave conducta antideportiva

Fue un contraataque de manual, tan bonito que incluso Jose Mourinho esprintó hasta la piña de celebración junto al banderín de córner para abrazar a su revulsivo Vinicius Junior. El brasileño había participado en una jugada de campo a campo en el centro del campo y finalmente marcó el 2-0 para el Real Madrid contra el Villarreal CF (71') tras una asistencia de Jude Bellingham.

Pero lo que, tras el reciente bajón de forma del brasileño —apenas un gol en la temporada en curso y luego un puesto en el banquillo en el primer partido después del parón de selecciones— sonaba a pequeño cuento, poco después se convirtió, desde el punto de vista de Vini Jr., Mourinho y el Real, en una pesadilla.

Porque mientras el Bernabéu y los jugadores de blanco seguían celebrando, el árbitro de campo Isidro Diaz revisó la acción del gol y su desarrollo en el monitor al borde del terreno de juego, para después mostrarle la tarjeta roja a Vinicius Junior.

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¿Qué hizo Vinicius Junior a Nathan Saliba en el contraataque?

La explicación: en el duelo en carrera en el centro del campo, después de que el brasileño abriera el balón a la izquierda para Bellingham, se ganó la ventaja decisiva ante Nathan Saliba, del Villarreal, al tirar con fuerza una vez del pelo del canadiense. Saliba perdió así claramente el paso y ya no pudo seguir a Vini.

La única consecuencia lógica: anulación del gol del Real y roja por agresión o conducta antideportiva para el delantero. Este respondió a la expulsión con una reacción muy airada, primero completamente incrédulo y luego furioso. Antonio Rüdiger, con la ayuda de Arda Güler, tuvo que sujetar a su compañero para que no encarara demasiado al árbitro Diaz.

Pese a la inferioridad numérica, el Real defendió su ventaja hasta el final y no dejó que el vigente campeón, el FC Barcelona, se escapara aún más en la clasificación. Incluso sin su máximo goleador Raphinha, el Barça derrotó al Getafe CF con goles de Anthony Gordon (2'), Gabriel Jesus (30') y Jules Kounde (73'). Con el pleno de 24 puntos, el equipo de Hansi Flick lidera LaLiga con cinco puntos de ventaja sobre el Atlético de Madrid (2-1 en casa del D. Alaves) y seis sobre el Real Madrid.

El hombre del partido para el Real y Mourinho fue el fichaje Yan Diomande. El exjugador del Leipzig marcó su primer gol con los blancos (63') tras una asistencia de Fede Valverde. El marfileño de 19 años había ocupado el lugar de Vinicius en el once inicial de Mourinho.