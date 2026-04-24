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PSVImago
Wessel Antes

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Una acción estúpida en el minuto 89 le cuesta al jugador estrella del PSV el partido fuera de casa contra el Ajax

PSV Eindhoven vs Zwolle
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Ajax vs PSV Eindhoven
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I. Perisic

El PSV no podrá contar con Ivan Perisic contra el Ajax. El extremo, de 37 años, recibió el jueves ante el PEC Zwolle —en la victoria por 6-1— su quinta tarjeta amarilla de la temporada.

El veterano croata comenzó el partido contra el PEC en el banquillo, pero saltó al campo en el minuto 69 para sustituir a Joey Veerman.

En ese momento los de Eindhoven ya ganaban 5-1. Tras el sexto gol, Perisic no se contuvo.

En el 89, olvidó que estaba a una amarilla de la suspensión y, tras una pérdida en el área rival, cometió una falta innecesaria.

El árbitro Marc Nagtegaal le mostró la amarilla, la quinta en la VriendenLoterij Eredivisie, por lo que se perderá el duelo del Johan Cruijff ArenA la próxima semana.

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PSV Eindhoven
PSV

Peter Bosz no se mostró enfadado con Perisic en la rueda de prensa posterior al partido, y Esmir Bajraktarevic y Couhaib Driouech demostraron ser buenas alternativas.

Este fin de semana el PSV viajará a un lugar soleado para celebrar su 27.º título liguero y luego se preparará con normalidad para la visita al Ajax.

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