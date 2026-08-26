En dos acontecimientos consecutivos que sacuden los cimientos del fútbol mundial, la Unión Europea de Fútbol Asociación (UEFA) se prepara para retirar su amenaza sin precedentes de boicotear los torneos de la FIFA, en un momento en el que el presidente del organismo internacional, Gianni Infantino, ha recibido un duro golpe con la retirada de Italia, bastión del fútbol europeo, de la lista de sus apoyos.

Fuentes bien informadas revelaron este miércoles a la agencia "Reuters" que la UEFA dará marcha atrás oficialmente en la decisión de boicot tras recibir garantías tajantes por parte de la FIFA de que no reactivará los planes de venta de participaciones comerciales en la Copa del Mundo y los grandes torneos, plan que desató la crisis el mes pasado y llevó a las 55 federaciones miembros de la UEFA a acordar un boicot colectivo.

Este viraje forzoso se produce para evitar una catástrofe deportiva, con la cercana disputa del Mundial Femenino Sub-20 en Polonia el próximo 5 de septiembre, ya que el boicot habría privado a toda una generación de jóvenes jugadoras de "la oportunidad de su vida".

Reuters citó a una fuente de alto nivel que participó en las negociaciones, que declaró: "Esto no es una derrota para la UEFA, sino una realidad de hecho que consiste en evitar perjudicar la oportunidad de la vida de los jóvenes jugadores. Y los esfuerzos y la determinación de cambio continuarán".

Las fuentes confirmaron que los responsables de la UEFA comunicarán al comité ejecutivo y a los presidentes de las federaciones, en una reunión decisiva en Mónaco mañana jueves, que las condiciones para levantar el boicot se han cumplido, tras la retirada por parte de la FIFA de su polémica propuesta el pasado julio.

Infantino pierde a un aliado estratégico

Y en un segundo golpe aún más severo para Infantino, la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) anunció la retirada de su apoyo a la candidatura del actual presidente a un cuarto mandato en las elecciones del próximo marzo.

La federación italiana afirmó en un comunicado de tono contundente: "Esta decisión pretende expresar con claridad y transparencia nuestra postura —en total acuerdo con la UEFA y su presidente Aleksander Ceferin— sobre las recientes iniciativas planteadas por el presidente de la FIFA en relación con la gestión y el desarrollo de las competiciones internacionales".

Con esta decisión, Italia se sumó a una lista creciente de federaciones que se distancian de Infantino, en un momento que Claudius Schäfer, presidente de la Asociación de Ligas Europeas, describió en declaraciones al diario "The Athletic" como sin futuro, subrayando que la FIFA necesita una reforma radical.

Aislamiento creciente del presidente de la FIFA

Las presiones sobre Infantino aumentan de forma sin precedentes, ya que se enfrenta a peticiones de dimisión desde tres continentes a la vez: la UEFA, la Confederación Asiática y la Concacaf, con debates en curso para retirarle la confianza.

Y aunque todavía cuenta con el apoyo de las confederaciones africana y sudamericana, sus intentos de sortear a las confederaciones continentales y dirigirse directamente a los miembros parecen un último intento de supervivencia antes de las elecciones de marzo, que se prevé que presencien la oposición más feroz y la más fuerte de su historia.