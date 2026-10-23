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Lionel Messi acaba de hacer historia al convertirse en el primer futbolista en recibir a título individual el Premio Princesa de Asturias de los Deportes, y el Barcelona no pudo ocultar su orgullo en un mensaje profundamente emotivo dedicado a su antigua estrella.

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El Barcelona ha demostrado que nunca olvidará a su mayor leyenda. Tras la histórica concesión a Lionel Messi del Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, el club catalán publicó un comunicado cargado de orgullo por su antigua estrella.

El emotivo mensaje del club llegó apenas unos instantes después de que Messi recibiera el prestigioso galardón en el Teatro Campoamor de Oviedo. El astro argentino volvió así a afianzar su legado al convertirse en el primer futbolista de la historia en obtenerlo a título individual.

A través de las redes sociales, el Barcelona publicó el siguiente comunicado: «Enhorabuena, Leo Messi, por el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. Un reconocimiento más que merecido a tu extraordinario talento, que ha dejado una huella duradera tanto dentro como fuera del terreno de juego y te ha convertido en un referente del fútbol mundial por tu excelencia, tu compromiso con el deporte y tu solidaridad».



Al evocar la historia inolvidable que comparten, el club añadió: «Una trayectoria llena de éxitos durante la cual el FC Barcelona fue una parte fundamental de tu vida y de tu historia. Un vínculo inseparable que forma parte del legado del club y por el que tu participación siempre será motivo de orgullo».

Estas palabras ponen de manifiesto el innegable cariño que el Barcelona sigue sintiendo por quien pasó más de dos décadas en el Camp Nou y conquistó todos los títulos imaginables antes de su repentina salida.

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Un vínculo inquebrantable

Para muchos aficionados del Barcelona, ver a Messi recoger premios en España trae recuerdos de los numerosos títulos de Liga y de Champions League que ayudó a conquistar. La decisión del club de publicar un comunicado tan detallado y afectuoso pone de relieve que la relación entre ambas partes se ha recompuesto tras las tensiones que rodearon su salida.

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Ese cariño refleja las diecisiete temporadas que Messi pasó en el primer equipo del Barcelona después de incorporarse a la cantera de La Masia con 13 años. Durante ese periodo, batió casi todos los récords imaginables del club, y el Premio Princesa de Asturias supone un reconocimiento formal en España a aquella etapa.

Este último galardón quizá tenga un valor más simbólico que los numerosos Balones de Oro que ha recibido, ya que se centra en su legado como modelo a seguir. El comité de selección en Oviedo señaló su humildad y su labor benéfica, junto con su genialidad futbolística, como los principales motivos para elegirlo. Para el Barcelona, ver a su excapitán reconocido tanto por sus cualidades humanas como por su capacidad técnica es motivo de un inmenso orgullo institucional.

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Un legado más allá del terreno de juego

Mientras Messi viajaba a Oviedo para recibir el premio, quedaba claro que su impacto en la cultura española trasciende las rivalidades del fútbol nacional. Sigue en activo, lo que hace aún más notable este reconocimiento, que llega cuando su carrera todavía no ha terminado.

El homenaje del Barcelona refleja el sentir de una afición que todavía lo considera uno de los suyos. Al aludir al «vínculo inquebrantable», el club señala que la marcha de Messi fue solo física y que su hogar espiritual siempre será el Camp Nou. El sentimiento expresado en el comunicado sugiere que el club pretende mantener su leyenda como parte central de su identidad y asegurarse de que las futuras estrellas comprendan el listón que dejó durante su etapa allí.

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El premio llega después de un verano difícil. Argentina perdió ante España la final del Mundial de 2026 y, tras el partido, surgieron peticiones en España para que se le retirara el galardón. La fundación lo ha mantenido en su lista de premiados. Aun así, el Premio Princesa de Asturias ofrece una ocasión para reflexionar sobre un jugador que tanto ha dado al fútbol.