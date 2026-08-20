Un viejo dolor de cabeza persigue a Mourinho y amenaza el inicio del Real Madrid ante el Espanyol

A pocas horas de su esperado estreno oficial, el Real Madrid se encuentra ante la misma vieja pesadilla que persiguió a todos los que precedieron a José Mourinho en el banquillo del Santiago Bernabéu.

El conjunto blanco inaugura oficialmente su temporada el próximo sábado 22 de agosto, con un duro enfrentamiento ante el Espanyol a las nueve y media de la noche, pero el arranque parece amenazado por una carencia que no se ha cerrado a pesar de todos los movimientos en el mercado de fichajes.

Una crisis crónica en el centro de la defensa

La posición de central sigue representando un dolor de cabeza crónico en la Casa Blanca, un problema que sufrieron Carlo Ancelotti, Xabi Alonso e incluso Álvaro Arbeloa, y que hoy pasa tal cual al portugués Mourinho.

El pasado verano, el austriaco David Alaba abandonó los muros del club, y la dirección lo compensó con la incorporación del francés Ibrahima Konaté, pero este movimiento por sí solo no fue suficiente para resolver un dilema que Mourinho conoce bien, lo que explica su insistencia y su reiterada petición de sumar un central adicional desde el primer día en que asumió el cargo.

Aprieto ante el Espanyol: solo tres nombres

El problema saldrá a la superficie de forma flagrante en el partido ante el Espanyol, según "Mundo Deportivo", ya que Mourinho no dispondrá más que de tres defensas disponibles en el eje de la zaga: el alemán Antonio Rüdiger, el joven español Dean Huijsen y el recién llegado Konaté.

El resto de opciones queda totalmente fuera de las cuentas, pues tanto Raúl Asencio como el brasileño Éder Militão están ausentes por lesión, y el técnico portugués no cuenta con los defensas de la cantera, mientras que Militão estará de baja durante un largo periodo próximo.

Y queda la gran pregunta: ¿qué pareja elegirá Mourinho para liderar la línea defensiva ante el Espanyol? Los datos actuales no invitan a la tranquilidad, pues Konaté solo apareció en el partido ante el Schalke 04 junto a Huijsen, y a pesar de la mejora en el rendimiento de este último en comparación con sus inicios, sigue generando muchas dudas.

En cuanto a Rüdiger, a pesar de su gran experiencia, lo que ha ofrecido durante la pretemporada plantea más interrogantes que respuestas. En medio de esta situación, el Real Madrid afronta la nueva temporada con una defensa central débil y expuesta, de modo que el mayor desafío para Mourinho será cómo reparar esa línea y salvar el arranque, al menos en el duelo inaugural ante el Espanyol.