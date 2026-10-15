Así lo informa el diario Bild. Según la información, Maurizio Micheli, jefe de ojeadores de los Gunners, habría planteado el nombre del surcoreano al campeón de la Premier League. Un traspaso en el mercado de invierno sería, sin embargo, poco realista, aunque el interés podría concretarse más adelante.









Kim tiene contrato con el Bayern de Múnich hasta 2028 y, según la información, incluso está previsto que ambas partes hablen próximamente sobre una renovación. Con todo, el jugador de 29 años ocupa, sobre el papel, el tercer puesto en la jerarquía de centrales del FCB, por detrás de Dayot Upamecano y Jonathan Tah.

No sorprende que haya sido precisamente Micheli quien propusiera a Kim: el italiano trabajó anteriormente para el Nápoles y, durante esa etapa, fichó al surcoreano procedente del Fenerbahçe de Estambul por 19 millones de euros en 2022. Solo un año después, Kim se marchó al Bayern por 50 millones de euros.

¿Qué club quiso fichar a Min-Jae Kim en verano?

Ya el verano pasado, el Arsenal habría mostrado un mayor interés por Kim. Según una información de tz, el campeón inglés habría preguntado por él al Bayern de Múnich porque buscaba un sustituto para William Saliba, que estará mucho tiempo de baja tras una operación de espalda. Sin embargo, Kim habría decidido no marcharse y habría aceptado su papel de aspirante en el Bayern. Finalmente, el Arsenal fichó en su lugar a Ezri Konsa, procedente del Aston Villa, por 60 millones de euros.

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Kim ha disputado un total de 489 minutos en seis partidos oficiales con el Bayern de Múnich esta temporada, sin marcar ni dar asistencias. El próximo miércoles 21 de octubre, el conjunto muniqués recibirá al Arsenal en la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League.