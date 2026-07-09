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Morocco Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Un vídeo muestra la pelea entre profesores que casi cancela la rueda de prensa de la selección de Marruecos

Francia vs Marruecos
Francia
Marruecos
World Cup
M. Ouahbi
B. Diaz
Francia
Marruecos
EE. UU.

Los «Leones del Atlas» se preparan para enfrentarse a Francia

A pocas horas de enfrentar a Francia en el Mundial 2026, la selección de Marruecos vivió un hecho curioso en su rueda de prensa.

Hoy jueves se medirá a Francia en el estadio Gillette de Boston (Estados Unidos), en el partido inaugural de los cuartos de final del Mundial.

A primera hora de la madrugada de este jueves se celebró la rueda de prensa, con la presencia del seleccionador Mohamed Wahbi y el extremo del Real Madrid Ibrahim Díaz.

El periodista francés Jean-Sébastien Grund-Tran publicó un vídeo en el que se ve cómo dos informadores se pelean mientras Díaz hablaba.

El ruido sorprendió a Díaz, quien interrumpió su respuesta mientras los presentes miraban a los periodistas, que se acusaban de intentar darse una patada.

World Cup
Francia crest
Francia
FRA
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Marruecos
MAR

Tras varios intentos de sus compañeros y la intervención de la organización, el altercado terminó y volvió la calma, entre las sonrisas de Mohamed Wahbi e Ibrahim Díaz.

Wahbi bromeó: «Parecíais niños en el colegio», y la rueda de prensa continuó con normalidad.

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