A pocas horas de enfrentar a Francia en el Mundial 2026, la selección de Marruecos vivió un hecho curioso en su rueda de prensa.

Hoy jueves se medirá a Francia en el estadio Gillette de Boston (Estados Unidos), en el partido inaugural de los cuartos de final del Mundial.

A primera hora de la madrugada de este jueves se celebró la rueda de prensa, con la presencia del seleccionador Mohamed Wahbi y el extremo del Real Madrid Ibrahim Díaz.

El periodista francés Jean-Sébastien Grund-Tran publicó un vídeo en el que se ve cómo dos informadores se pelean mientras Díaz hablaba.

El ruido sorprendió a Díaz, quien interrumpió su respuesta mientras los presentes miraban a los periodistas, que se acusaban de intentar darse una patada.

Tras varios intentos de sus compañeros y la intervención de la organización, el altercado terminó y volvió la calma, entre las sonrisas de Mohamed Wahbi e Ibrahim Díaz.

Wahbi bromeó: «Parecíais niños en el colegio», y la rueda de prensa continuó con normalidad.