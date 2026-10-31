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Al Shabab v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Un viaje al extranjero revela la verdad sobre la destitución de Posecki del banquillo del Al-Ahly

M. Pusic
Al-Sadd vs Al Ahli
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¿Se marchará el técnico neerlandés?

Un viaje al extranjero ha desvelado la verdad detrás de las informaciones sobre la destitución del neerlandés Marino Pusic, director técnico del Al Ahli saudí, de su cargo, tras la dura derrota que sufrió ante el Al Shabab.

El Al Shabab venció al Al Ahli por 6-1, en el partido que los enfrentó ayer viernes, en el estadio SHG Arena de la capital saudí, Riad, en la duodécima jornada de la liga Roshn.

Informaciones periodísticas señalaron que la directiva del Al Ahli tomó la decisión de destituir a Pusic de su cargo como director técnico del primer equipo antes del final del partido ante el Al Shabab, al tiempo que comenzaba a barajar a algunos entrenadores para sucederlo durante el próximo período.

Sin embargo, el viaje que el Al Ahli realizó a la capital catarí, Doha, demostró que dichas informaciones no eran ciertas hasta el momento.

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02 nov 2026

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Tras el final del clásico ante el Al Shabab, la delegación del Al Ahli viajó a Catar para enfrentarse al Al Sadd pasado mañana lunes, en la cuarta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Élite de Asia.

Marino Pusic encabezaba la delegación que llegó a Doha, despejando así todas las dudas sobre su destitución inmediata del cargo tras el final del partido del pequeño clásico ante el Al Shabab.

Cabe recordar que Pusic asumió la dirección del Al Ahli desde el comienzo de la actual temporada, en sustitución del entrenador alemán Matthias Jaissle, y ha dirigido al equipo en 17 partidos desde entonces, en los que ha logrado 11 victorias, frente a 5 derrotas y un único empate.

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