Según informa Sport Bild, los jugadores no estarían «peleados», pero se habla de un «vestuario roto». Los malos resultados deportivos habrían provocado que apenas se reúnan ya como equipo. En cambio, cada uno está centrado en sí mismo y se han formado pequeños grupos.

«El equipo se desintegra», escribe Sport Bild, que identifica como uno de esos grupos al de los japoneses Ko Itakura, lesionado, Daiki Hashioka, Zento Uno y Shuto Machino, quienes ya tienen «más dificultades con el idioma». Por su parte, «algunos jugadores importantes y experimentados» llegarían incluso a dudar de que sus compañeros tengan nivel para jugar en la Bundesliga.

A este respecto, el capitán Tim Kleindienst causó revuelo a principios de septiembre tras la derrota por 3-4 ante el SV Elversberg, cuando reprendió con dureza, en particular, a sus compañeros más jóvenes del Gladbach.

¿Contribuyó Tim Kleindienst a la división del vestuario del Gladbach?

«Deberíamos elevar cuanto antes nuestro nivel de concentración para que aguante los 90 minutos. No sé a qué se debe: que miren menos TikTok o qué sé yo. La verdad es que me da igual lo que hagan», dijo en ZDF. Después se desahogó ante DAZN : «Vas ganando 3-1, lo tienes todo bajo control y no sé qué pasa entonces. No sé si hubo un apagón en algún sitio o qué les pasa por la cabeza a algunos».

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Preguntado por si la gran cantidad de goles encajados también tenía que ver con la presencia de tantos jóvenes en el once, Kleindienst respondió: «Es normal que cometan errores. Pero después del segundo, el tercero y el cuarto, en algún momento tienen que parar. Hay que aprender un poco durante el propio partido. Y eso no ha pasado».

La reprimenda pública sí habría provocado una división dentro del equipo, informa ahora Sport Bild. En el terreno de juego, el delantero de 31 años tampoco puede ayudar al Gladbach en este momento de necesidad. Después de perderse prácticamente toda la temporada pasada por una grave lesión de rodilla, la semana pasada sufrió una rotura de fibras musculares y estará de baja hasta nuevo aviso. Además, fue expulsado por doble amarilla en el desastroso 0-5 ante el SC Friburgo en la tercera jornada.

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¿Cuántos jugadores lesionados tiene actualmente el Borussia Mönchengladbach?

Como el Borussia perdió en verano, también debido a las limitaciones económicas, a prácticamente toda la columna vertebral de la temporada pasada, formada por Rocco Reitz, Nico Elvedi, Haris Tabakovic y Yannik Engelhardt, se ha creado cierto vacío de liderazgo en el club del Bajo Rin, según Sport Bild.

Aunque los vicecapitanes Kevin Diks (30) y Philipp Sander (28), así como el portero Moritz Nicolas (29), se esforzaron por llenar ese vacío y también habrían intentado levantar el ánimo del equipo durante el descanso del pasado domingo en la derrota por 1-2 ante el Hoffenheim, tras el partido ellos también se marcharon sin decir palabra.

Las numerosas salidas de jugadores consolidados en verano tampoco se han podido compensar todavía porque varios futbolistas que podrían asumir funciones de liderazgo y reforzar la calidad del equipo están de baja, en algunos casos por periodos prolongados. Jens Castrop, por ejemplo, sufrió una grave lesión de hombro en verano y solo recientemente volvió a entrenarse de forma parcial. Se espera con ansia su regreso, aunque podría perderse de nuevo cinco partidos en enero si participa con Corea del Sur en la Copa Asiática.

Por ahora, ni siquiera cabe pensar en un regreso próximo del fichaje Enzo Leopold. El centrocampista sufrió una rotura del ligamento cruzado en la primera ronda de la Copa. Nicolas Kühn, por su parte, solo ha disputado hasta la fecha un partido con el Borussia. El destacado cedido por el Como sufrió una rotura de un fascículo muscular en su debut ante el Elversberg a principios de septiembre y sigue de baja desde entonces. La misma lesión afecta a Itakura. El defensa titular Jan Leszczynski habría sufrido una rotura de menisco y estaría de baja durante meses. Franck Honorat e Isaac Lidberg también padecen lesiones musculares.

Con una enfermería tan llena, el Borussia se enfrenta el próximo viernes a la posibilidad de firmar el peor arranque de temporada de la historia de la Bundesliga. Ningún club había sufrido antes siete derrotas en sus primeros siete partidos. Sin embargo, una derrota ante el VfB Stuttgart tampoco tendría consecuencias por el momento. El despido de la dirección deportiva encabezada por Rouwen Schröder estaría, de entrada, descartado, según Sport Bild.

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