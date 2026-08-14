El dúo formado por Manuel Ángel y David Jiménez continúa entrenando con seriedad dentro de "La Fábrica", conscientes de que su futuro ya está fuera del Real Madrid, a la espera de la oferta más adecuada en medio de un gran interés de clubes de Primera y Segunda División en España y de otras ligas europeas.

Mientras los ingresos por la venta de jugadores de la academia alcanzaron una cifra récord de 199 millones de euros, el dúo será el siguiente en la lista de salidas tras Jacobo Ortega, por lo que fueron descartados de los amistosos y partidos oficiales del Castilla como medida preventiva para evitar cualquier lesión que pudiera entorpecer su decisiva marcha, según el diario español "AS".

Manuel Ángel, el cerebro

Manuel Ángel estuvo muy cerca de marcharse el verano pasado, tras un interés serio de varios clubes, siendo el más insistente el Levante, además de un intento del Aston Villa por ficharlo, aunque prefirió quedarse una temporada más.

Durante la temporada pasada, portó el brazalete de capitán bajo la dirección de Álvaro Arbeloa y, posteriormente, de López de Lerma, y cerró su etapa pasando más tiempo con el primer equipo, donde disputó 7 partidos con un total de 129 minutos, durante los cuales demostró que su nivel lo capacita para jugar a un nivel más alto.

Manuel, de 22 años y 170 centímetros de estatura, se incorporó a la academia del Real Madrid en 2014 y es uno de los talentos más destacados de la célebre generación de la triple corona liderada por Arbeloa, que incluyó nombres como Nico Paz, Gonzalo, Palacios y Jacobo Ramón. Arbeloa lo describió como "un jugador que cambia por completo el curso del partido".

Y pese a su baja estatura, impone su dominio en el centro del campo con su inteligencia y su capacidad para jugar con ambos pies con la misma eficacia, hasta el punto de que lanza las faltas con la derecha y con la izquierda, tanto que dentro del club comentan bromeando: "¡Ni él mismo sabe si es diestro o zurdo!".

Y ahora, tras 12 años en Valdebebas, se espera que los intereses que lo rodean se transformen en ofertas oficiales para comenzar un nuevo capítulo en su carrera.

David Jiménez, el brazo derecho de Arbeloa

Y del cerebro al guante llega el turno de David Jiménez, compañero de Manuel Ángel en la misma generación de la triple corona, que estuvo a punto de alcanzar las 20 asistencias en aquella temporada excepcional.

Jiménez es considerado el brazo derecho de Arbeloa dentro del campo, y muchos en Valdebebas lo describen como poseedor de "la mejor pierna derecha de la academia". Es un lateral ofensivo por excelencia, que se caracteriza por una fuerte presencia en el campo rival y es el primer responsable de las jugadas a balón parado, además de poseer la calma de un centrocampista en la posesión del balón.

"Se lanza hacia adelante con todas sus fuerzas, tiene personalidad de líder y el toque de Carvajal", con estas palabras lo resumen dentro de la academia. Es un jugador de personalidad fuerte, similar a la del propio Arbeloa, que fue su ídolo en la infancia y uno de sus mayores apoyos posteriormente.

Jiménez, nacido en 2004 e incorporado a la academia en 2013, con 1,70 metros de estatura, disputó sus últimos 153 minutos con el primer equipo la temporada pasada, de los cuales 91 minutos fueron bajo la dirección de Xabi Alonso, y dejó una impresión especial en los entrenadores. Posee la experiencia suficiente para despegar fuera de la burbuja del Real Madrid, a la espera de la chispa que lanzará su nueva carrera, una chispa que todos confían en que llegará sin ninguna duda.

Un verano que supera los 200 millones de euros

Con la marcha de Manuel Ángel y David Jiménez, los ingresos del Real Madrid por la venta de jugadores de la academia superarán la barrera de los 200 millones de euros, especialmente con la suma de los 10 millones de euros que entrarán en las arcas del club por el traspaso de Jacobo Ortega, con lo que el total pasará de los 199 millones a por encima de esa cifra.

Es lo que algunos dentro de Valdebebas anticiparon cuando hablaron de un "verano histórico", algo que ahora se hace realidad, con el club conservando porcentajes de los derechos de venta de muchos jugadores en el futuro.

La lista de jugadores vendidos hasta ahora incluye a: Nico Paz (60 millones de euros), Gonzalo (40 millones de euros), Víctor Muñoz (20,5 millones de euros), Gila (15 millones de euros), Álvaro Rodríguez (12,5 millones de euros), Álex Jiménez (12,5 millones de euros), Palacios (10 millones de euros), Jacobo Ortega (10 millones de euros), Fran García (4 millones de euros), Mario Martín (3 millones de euros) y Fran González (3 millones de euros), con un gran interés por otros jugadores como Cestero, Yáñez y Juan Martínez.