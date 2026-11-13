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El FC Barcelona se prepara para abrir un nuevo capítulo en sus movimientos comerciales y deportivos, con el regreso a los Estados Unidos en una gira de preparación para la nueva temporada 2027, coincidiendo con un enorme paso financiero que busca dar los últimos toques al proyecto de remodelación del estadio Spotify Camp Nou, uno de los mayores proyectos de inversión en la historia del club.

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Entre la búsqueda de nuevos mercados para reforzar su marca y la obtención de la financiación necesaria para completar su estadio, el club catalán se mueve en dos frentes de idéntica importancia, según reveló el diario español "Mundo Deportivo".

El Barcelona vuelve a situar a Estados Unidos en el mapa de sus giras de verano, tras no visitar el país durante los últimos dos años. Los responsables del departamento de marketing del club trabajan en la organización de una gira de preparación para la nueva temporada 2027, con especial atención a la Costa Oeste, en línea con las directrices del cuerpo técnico del primer equipo. Sin embargo, la ejecución del plan sigue supeditada al éxito de las negociaciones en marcha con las partes encargadas de organizar la gira y de fijar su programa definitivo.

Estados Unidos fue una parada fundamental en los programas de verano del Barcelona durante los últimos años, pues el equipo lo visitó en 2022, cuando instaló su concentración en la Costa Este y estableció Fort Lauderdale como su sede, para regresar después en 2023 a la Costa Oeste, con una estancia prolongada en Los Ángeles. En el verano de 2024, el equipo se dirigió de nuevo a la Costa Este y realizó su preparación en Orlando y Annapolis.

Pero los cálculos de las giras estadounidenses cambiaron durante los últimos dos años, después de que el Barcelona decidiera no viajar a Estados Unidos en el verano de 2025, debido a la congestión del calendario futbolístico con la celebración del Mundial de Clubes, antes de que la situación se repitiera en 2026, coincidiendo con la organización por parte de Estados Unidos de la fase final de la Copa del Mundo. En su lugar, el club se dirigió a Asia en 2025, con una visita a Japón y Corea del Sur, mientras que eligió Inglaterra para su concentración tradicional de cara a la pasada temporada.

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El Barcelona considera que el verano de 2027 representa una oportunidad propicia para recuperar su presencia en el mercado estadounidense, especialmente al no celebrarse ni el Mundial ni la Eurocopa durante ese periodo, lo que concede al club un mayor margen para organizar una gira con rentabilidad comercial y de marketing. Estados Unidos adquiere una importancia estratégica para la directiva catalana, dada la gran popularidad de la que goza el club allí y su deseo de ampliar su base de aficionados y reforzar sus recursos económicos a través de las actividades comerciales y los partidos amistosos.

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En el plano deportivo, las circunstancias del próximo verano conceden a Hansi Flick una oportunidad valiosa para aprovechar la presencia de la mayoría de los integrantes del equipo desde el inicio del periodo de preparación, lejos de las ausencias vinculadas a los grandes torneos internacionales. El técnico alemán concede gran importancia a la elección de una sede adecuada para los entrenamientos, después de haberse mostrado muy impresionado por las instalaciones disponibles en el centro de entrenamiento militar de Annapolis durante la visita del equipo en 2024. El club trabaja actualmente en perfilar los detalles del programa de preparación de la nueva temporada, antes de cerrar el destino definitivo y las fechas de los partidos.

300 millones de euros para completar el proyecto del Camp Nou

En paralelo a los movimientos deportivos y comerciales, el Barcelona dio un paso financiero importante hacia la conclusión de las obras de remodelación del estadio Spotify Camp Nou, tras completar una emisión de bonos por valor de 300 millones de euros, después de obtener las autorizaciones necesarias de la Comisión Nacional del Mercado de Valores española. Este paso tiene como objetivo proporcionar la financiación adicional requerida para completar el proyecto, que representa la piedra angular del plan económico del club durante los próximos años.

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La entidad "Goldman Sachs" asumió el papel de agente exclusivo de la operación de colocación de los bonos, que obtuvo la aprobación de los socios compromisarios del club durante la Asamblea General Ordinaria celebrada el 19 de septiembre, con un porcentaje del 90,79% de los votos. Este paso se enmarca dentro de la estructura de financiación del proyecto Espai Barça, que ya había obtenido una aprobación inicial por valor de 1.500 millones de euros, antes de que continuaran las operaciones de refinanciación y la distribución de los compromisos financieros de forma más equilibrada.

Se espera que la nueva financiación contribuya a impulsar las obras de remodelación del estadio, que el Barcelona pretende que se convierta en el de mayor capacidad entre los estadios de fútbol de Europa, con un aforo de hasta 104.600 espectadores. El proyecto incluye también una gran ampliación de las instalaciones de hospitalidad y los espacios premium, con cerca de 9.500 asientos para personalidades destacadas, además de la creación de un doble anillo de palcos privados entre la segunda y la tercera grada, lo que refuerza los ingresos vinculados a la explotación de la instalación.

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El Barcelona se apoya en su estructura de financiación en un fondo de titulización que adquiere los derechos de cobro de algunos ingresos futuros vinculados a la explotación del estadio, mientras que el club llevó a cabo múltiples operaciones de refinanciación sin incrementar el importe original de la financiación, con el objetivo de distribuir los plazos de forma más regular. El coste medio de la financiación se sitúa en torno al 6,15%, mientras que el margen de beneficio en las operaciones más recientes alcanzó los 242 puntos básicos, según los detalles financieros que recogió el diario español.

Según el calendario del proyecto, el Barcelona pretende finalizar por completo las obras del estadio durante la primera mitad del año 2028, tras la instalación de la cubierta en el verano y el otoño de 2027. Las aspiraciones del club no se limitan a recuperar su estadio en su nueva imagen, pues la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol, "UEFA", eligió el Camp Nou para albergar la final de la Liga de Campeones masculina en 2029, y el club aspira además a acoger la final de la Liga de Campeones femenina en 2031, junto con presentar su candidatura para albergar partidos del Mundial 2030.

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En el contexto de tranquilizar a los socios sobre el futuro del proyecto, Ferran Olivé, vicepresidente económico del Barcelona, afirmó durante la Asamblea General celebrada el 19 de octubre que la ejecución de cerca del 80% de las obras hace que la directiva esté segura de que no se producirán nuevos desvíos en el presupuesto ni habrá necesidad de recurrir a endeudamiento adicional. Subrayó que la financiación no supondrá una carga para los socios del club y no conducirá a hipotecar la entidad ni a afectar a sus recursos operativos habituales, aclarando que la garantía principal reside en los ingresos adicionales que generará el estadio una vez concluido. Señaló asimismo que la necesidad de 300 millones de euros adicionales estaba prevista desde el inicio del proyecto, a la luz de las modificaciones que ha experimentado durante las fases de ejecución.