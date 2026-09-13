Un valioso regalo para el trío del Barcelona en la fase de votación del Balón de Oro

El premio del Balón de Oro, que se entregará el 26 de octubre en Londres, ha entrado en su fase de votación tras el anuncio de la revista "France Football" y la Unión Europea de Fútbol Asociación (UEFA), el pasado martes, de la lista de los treinta candidatos.

El jurado está compuesto por 100 periodistas especializados de los mejores 100 países del ranking de la FIFA. La fecha límite para votar es el lunes 28 de septiembre en curso.

El diario "Mundo Deportivo" señaló: "Por tanto, los resultados de los partidos restantes podrían influir en los votantes, aunque el rendimiento logrado por el equipo la temporada pasada, que culminó con la victoria de España en la Copa del Mundo, es el criterio fundamental".

Así, los campeones del mundo Lamine Yamal, Rodri y Pau Cubarsí pueden aprovechar los tres próximos partidos del Barcelona contra el Levante (hoy), el Racing (miércoles 16 de septiembre) y el Sevilla (sábado 19 de septiembre) para cosechar más votos.

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Los tres criterios para votar el premio del Balón de Oro

Los criterios establecidos por los organizadores del Balón de Oro son claros: primero, el rendimiento individual de carácter decisivo e impresionante; segundo, los resultados colectivos y los títulos conquistados con el club y la selección nacional; y tercero, la elegancia y el juego limpio.

El partido entre Inglaterra y España en la Liga de Naciones de la UEFA en el estadio de Wembley, el sábado 26 de septiembre, se disputa en un margen de tiempo muy ajustado, ya que precede al cierre de la votación en apenas 48 horas.