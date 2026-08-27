Mientras los clubes españoles se preparan para cerrar sus puertas con las últimas campanadas del martes, un nombre permanece fuera de los cálculos y fuera del tiempo: Dani Ceballos, el jugador que ha sido vinculado con todos los clubes de LaLiga, sigue siendo libre, y la normativa lo protege.

El diario español "Mundo Deportivo" ha revelado un resquicio en los reglamentos de la FIFA que le concede a Ceballos lo que ningún otro tiene: el derecho a firmar tras el cierre del mercado, convirtiéndose en el fichaje tardío que podría alterar el equilibrio de la temporada.

El periódico señaló que el futuro de Ceballos sigue siendo incierto, pero lo que sí es seguro es que su historia en el mercado de fichajes no terminará con el cierre de la ventana estival en España.

Restan solo cinco días para la fecha límite de inscripción de jugadores en la Liga española en sus dos categorías, primera y segunda, fijada para el próximo martes a las 23:59 horas. Un plazo que todos respetan, salvo un jugador: Dani Ceballos.

El diario explicó que el motivo reside en la excepcional situación legal del jugador. El pasado 26 de junio, Ceballos alcanzó un acuerdo amistoso con el Real Madrid para rescindir el último año de su contrato, que se extendía hasta el 30 de junio de 2027.

Este punto es el núcleo de la cuestión: en virtud de dicho acuerdo, Ceballos entró en el mercado de fichajes estival, que se abrió el pasado 1 de julio, como jugador libre y no como jugador vinculado a un club. Una condición que le otorga un privilegio especial en los reglamentos de la Federación Internacional de Fútbol.

El reglamento de la FIFA sobre el estatuto y la transferencia de jugadores, en su artículo relativo a los períodos de inscripción, establece que "un jugador profesional cuyo contrato haya expirado de forma natural o haya sido rescindido de mutuo acuerdo antes del final del período de inscripción aplicable al club contratante podrá ser inscrito fuera de dichos períodos".

En consecuencia, cualquier club, ya sea dentro o fuera de España, tiene derecho a fichar a Ceballos e inscribirlo incluso después del cierre del mercado a la medianoche del martes, lo que abre la puerta a su posible regreso a su club de origen, el Real Betis.

El único obstáculo: Europa

Pese a este privilegio local, el jugador andaluz se enfrentará a una restricción europea, ya que la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol, la UEFA, ha fijado el miércoles 2 de septiembre a las 23:59 horas como fecha límite para la inscripción de jugadores en sus tres competiciones: la Liga de Campeones de Europa, la Liga Europa y la Liga de Conferencia Europa.

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Esto significa que, en caso de incorporarse al Real Betis, que conocerá a sus rivales en la Liga Europa el próximo jueves, el club andaluz estará obligado a cerrar la operación e inscribirlo a nivel europeo con horas de antelación respecto a ese plazo; de lo contrario, se verá obligado a esperar hasta el período de inscripción invernal para participar a nivel continental.