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Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Hussein Hamdy
Traducido por

Un único país árabe apostó por Vinicius en la carrera por el Balón de Oro

Vinicius Junior
Real Madrid
Jordania
Primera División
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Brasil
España
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Una temporada decepcionante para la estrella brasileña

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El brasileño Vinicius Junior, estrella del Real Madrid, no fue uno de los grandes favoritos para llevarse el Balón de Oro 2026, que acabó conquistando el delantero inglés Harry Kane.

Esto se debe a la decepcionante temporada a nivel colectivo que vivió Vinicius con el Real Madrid y con la selección de Brasil en el Mundial, además de la notable caída de las cifras del jugador a nivel individual.

Vinicius Junior terminó en el puesto 17 de la clasificación final del Balón de Oro de este año.

Y aunque en el Balón de Oro participan en la votación 100 periodistas, Vinicius solo apareció en las elecciones de 8 periodistas, entre ellos el representante de Jordania, que lo situó en el puesto 10.

Próximos partidos
SAN

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Primera División

01 nov 2026

RMA

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JOR

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Amistosos

17 nov 2026

AUS

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Los votos que recibió la estrella del Real Madrid fueron, en su totalidad, los siguientes: Malí (quinto puesto), Cabo Verde (séptimo), Paraguay (séptimo), Brasil (octavo), Guinea (octavo), Kosovo (octavo), Jamaica (décimo) y Jordania (décimo).

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