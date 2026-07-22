Marcus Rashford afronta un futuro incierto en el Manchester United, ya que el club busca desprenderse de su elevado salario tras una exitosa temporada de cesión con el Barcelona, mientras el internacional inglés sigue buscando el siguiente paso en su carrera.

El Tottenham Hotspur pretende fichar al delantero de 28 años con una oferta que alcanza los 40 millones de libras esterlinas, pues Rashford es una opción ideal para reforzar la línea ofensiva bajo la dirección del entrenador Roberto De Zerbi.

Rashford pasó la temporada pasada cedido en el Barcelona, donde marcó 14 goles y dio 10 asistencias, pero no consiguió un contrato permanente.

El futuro del jugador sigue en el aire, con el deseo del United de venderlo para aliviar la factura salarial.

Sin embargo, el principal obstáculo reside en la negativa del Manchester United a vender al jugador a un rival nacional de la Premier League, por temor a que recupere su mejor nivel contra el club.

También se menciona al Arsenal y al Chelsea entre los clubes interesados en incorporar a Rashford, pero les afecta la misma situación, según informó el sitio Caught Offside.

El Tottenham, que terminó la temporada pasada en el puesto 17, necesita refuerzos importantes tras fichar a Sandro Tonali, Mathys Fernández y Jan Paul van Hecke.

Rashford, capaz de jugar en la banda o como delantero centro, podría suponer una incorporación inmediata.

Actualmente, Rashford prefiere marcharse fuera de Inglaterra, mientras el Barcelona sigue su situación, en medio de un interés limitado de clubes turcos que el jugador no ha recibido con agrado. Según la misma fuente, el United podría verse obligado a suavizar su postura si no llegan las ofertas del extranjero adecuadas.