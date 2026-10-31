¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Al Hilal v Al Gharafa - AFC Champions League EliteGetty Images Sport
GOAL
Traducido por

Un único cambio: Inzaghi anuncia la alineación del Al-Hilal ante el Al-Fateh

Al Hilal vs Al Fath
Al Hilal
Al Fath
1ª División
Arabia Saudí

El entrenador italiano desvela su alineación

El italiano Simone Inzaghi, entrenador del Al-Hilal, anunció la alineación de su equipo para enfrentar al Al-Fateh, la tarde de este sábado, en la jornada 12 de la Roshn Saudi League.

La alineación del partido presentó un único cambio respecto al encuentro ante el Al-Qadisiyah de la jornada pasada, con la entrada de Sultan Mandash en sustitución del brasileño Gabriel Martinelli, ausente.

Lee también: Vídeo: un solo paso separa a Hamdallah de ascender al trono de la Roshn Saudi League

El Al-Hilal también sufre la ausencia de su estrella Salem Al-Dawsari, quien se recuperó de la lesión hace pocos días, ya que participó como suplente ante el Al-Hazm y el Al-Qadisiyah y jugó como titular frente al Al-Shamal en la Elite de Asia, antes de sufrir un nuevo golpe muscular.

Próximos partidos
HIL

HIL

1ª División

31 oct 2026

ALF

ALF

El Al-Hilal afronta el duelo ante el Al-Fateh en la duodécima jornada de la Roshn Saudi League situado en la tercera posición con 27 puntos, mientras que el Al-Fateh ocupa el decimosexto puesto con 6 puntos, antes del inicio del partido la tarde del sábado.

Alineación del Al-Hilal

Portería: Yassine Bounou.

Defensa: Mohamed Mahzari - Hassan Tambakti - Kalidou Koulibaly - Theo Hernández.

Centro del campo: Rúben Neves - Sergej Milinković-Savić - Nasser Al-Dawsari.

Ataque: Sultan Mandash - Ollie Watkins - Crysencio Summerville.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google