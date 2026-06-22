Un único cambio: Álvarez en el banquillo y Messi lidera la alineación de Argentina ante Austria

Julián Álvarez se queda en el banquillo de la selección argentina por segundo partido consecutivo en el Mundial de 2026, mientras Lionel Messi lidera a los «bailarines del tango» este lunes contra Austria.

El encuentro se disputará en el estadio de Dallas, Estados Unidos, en la segunda jornada del Grupo 10.

Argentina venció a Argelia con un hat-trick de Messi, y Austria superó a Jordania 3-1, así que hoy luchan por el liderato del grupo.

Leónel Scaloni, seleccionador argentino, hace un solo cambio: entra el lateral derecho Nahuel Molina por el lesionado Gonzalo Montiel.

La alineación completa es:

Portero: Emiliano Martínez.

Defensa: Molina, Romero, Martínez, Medina.

Centrocampo: Mac Allister, Enzo Fernández, Almada, De Paul.

Delanteros: Messi y Lautaro Martínez.