Un último obstáculo antes del anuncio oficial... Los entresijos de los movimientos del Barcelona en el fichaje de Cancelo

Un informe periodístico reveló este miércoles un nuevo giro en torno al futuro del portugués Joao Cancelo, jugador del Al-Hilal saudí, que la temporada pasada jugó cedido en el Barça.

Joao Cancelo cayó eliminado con la selección de Portugal a manos de España en los octavos de final del Mundial, una semana después de que finalizara su contrato de cesión con el Fútbol Club Barcelona.

Según el diario "Mundo Deportivo", Cancelo (32 años) se marchó a disfrutar de sus vacaciones, y todavía las está pasando en la isla italiana de Cerdeña a la espera de que el Al-Hilal saudí, con el que está ligado por contrato hasta el año 2027, y el Barcelona cierren el acuerdo de su traspaso definitivo.

El lateral portugués está completamente tranquilo, ya que lo único que quiere es jugar en el Barcelona.

Ya se han acordado las cláusulas de su contrato con el conjunto blaugrana, y solo faltan algunos detalles fiscales antes del anuncio oficial de su incorporación.

En el Barcelona no esperan completar todos los trámites antes del stage de pretemporada del primer equipo en "St. George's Park", en Inglaterra, antes de que termine el mes en curso, por lo que es probable que Cancelo comience los entrenamientos de pretemporada con el Al-Hilal a las órdenes de Simone Inzaghi.

Todavía hay tiempo de sobra, ya que el partido inaugural del Barcelona en la liga es el domingo 23 de agosto en Elche.

Por ahora, Flick dispone de Alejandro Baldé, del primer equipo, y de Jofre Torrents, del filial, para ocupar la posición de lateral izquierdo, además de Gerard Martín, un lateral izquierdo que se ha consolidado como central.

El martes se sumó a ellos en los entrenamientos el lateral izquierdo Jordi Pesquer (17 años), mientras que Baldé seguía un programa de entrenamiento aparte.