David Wheeler, de 63 años, había atacado en las primeras horas de la mañana al vigilante de seguridad nigeriano Israel Ilesanmi cuando regresaba a casa y le había dirigido insultos racistas.

Wheeler sospechó erróneamente que estaba ante un ladrón al acecho y grabó a la víctima diciéndole: "No eres inglés. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué estás buscando?" Cuando los dos futbolistas profesionales alemanes del Brentford FC observaron el incidente e intervinieron, la agresividad del autor se dirigió de inmediato contra ellos.

Ante el tribunal, los testigos declararon que el hombre, bajo los efectos del alcohol, insultó a los futbolistas con la frase: "Largaos, malditos gilipollas alemanes". Según se desprendió del juicio, Wheeler sufrió un ojo morado en el transcurso del altercado, después de que Schade y Janelt defendieran al vigilante de seguridad y mantuvieran a raya al agresor hasta la llegada de la policía.

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Incidente en Brentford: ¿qué pasó exactamente?

El acusado, conductor de una furgoneta de reparto de medicamentos y con unas siete latas de cerveza en el cuerpo, negó en un primer momento ante el tribunal los insultos racistas. No fue hasta después de la pausa para el almuerzo cuando cambió su declaración, después de que se le presentara una grabación de la llamada de emergencia en la que sus comentarios se escuchaban con claridad.

Wheeler intentó justificar su comportamiento con una supuesta situación de emergencia: "Me avergoncé profundamente de haber hecho realmente comentarios racistas. Fue en el fragor del momento. Me derribaron al suelo. Esos tipos del coche, los alemanes, son deportistas y tienen menos de la mitad de mi edad. Todos se rieron de mí. No pude recuperar mi móvil. Entonces se me escaparon algunas expresiones horribles".

El juez adjunto de distrito rechazó tajantemente la afirmación de que hubiera actuado bajo coacción. Wheeler fue finalmente condenado a una multa equivalente a un salario mensual de 1699 libras, unos casi 2000 euros, así como al pago de una indemnización de alrededor de 175 euros al vigilante de seguridad. El juez subrayó en la fundamentación de la sentencia que el consumo de alcohol no era una excusa y que las circunstancias no justificaban en modo alguno sus palabras.

El extremo Schade llegó al Brentford en enero de 2023 inicialmente cedido por el SC Friburgo, antes de que las Bees ficharan al internacional alemán, con cinco partidos con su selección, por 25 millones de euros. El centrocampista Janelt, de 28 años, se incorporó en 2020 a los del oeste de Londres procedente del VfL Bochum.