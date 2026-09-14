La influencer brasileña Virginia Fonseca, pareja de la estrella brasileña Vinicius Junior, jugador del Real Madrid, anunció el fallecimiento de su guardaespaldas personal, Rogério Camilo Ramos, y de su esposa, Paula Regina Rodarte Camilo, a raíz de un accidente de tráfico ocurrido en Brasil, expresando su profunda conmoción y tristeza.

Según informó el canal "Rota Verde Goiás", el accidente ocurrió en la autopista de la zona de Ribeirão da Bolsa, perteneciente al municipio de Guapó, en la región metropolitana de Goiânia.

Un médico de los servicios de emergencia confirmó la muerte de Rogério Camilo, que conducía la motocicleta, mientras que su esposa, Paula Regina, fue hallada en parada cardiorrespiratoria y fue sometida a intentos de reanimación con ayuda de los equipos de bomberos, aunque falleció posteriormente.

Fonseca había participado horas antes en el Gran Premio de España de Fórmula 1 en el circuito "Madring", antes de anunciar a través de su cuenta de "Instagram" la noticia del fallecimiento de su guardaespaldas personal y su esposa, explicando que había tardado en publicar la noticia a la espera de que se informara primero a todos los miembros de la familia.

La pareja de Vinicius escribió en su mensaje: "Acabo de recibir la noticia del fallecimiento de Camilo, nuestro guardaespaldas personal, y de su esposa. No había publicado nada antes porque estábamos esperando a que todos los miembros de la familia lo supieran, pero desde que recibí la noticia no he podido hacer ninguna otra cosa, tengo el corazón roto".

Y añadió en su despedida a su guardaespaldas personal: "Estaremos eternamente agradecidos por todo el cuidado, la protección, la sabiduría, la pureza y el gran amor que siempre dedicaste a nuestra familia. Tu presencia fue un refugio seguro, y tu recuerdo permanecerá inmortal en nuestros corazones para siempre".

Fonseca señaló que el fallecido y su esposa seguirán siendo, a sus ojos, los guardianes de su hija Heloísa, afirmando que la familia estará a su lado y la rodeará de cuidados y amor, antes de dar el pésame a la familia de los fallecidos y desearles resignación y consuelo.