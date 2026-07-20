Un trágico accidente empaña las celebraciones de España por el Mundial

Un niño de 13 años murió Otras tres personas resultaron gravemente heridas cuando se derrumbó la histórica fuente «El Árbol Gordo», en la plaza Glorieta del Árbol Gordo de Ciudad Rodrigo (Salamanca), mientras una multitud celebraba la victoria de la selección española en el Mundial 2026.

El servicio de emergencias de Castilla y León recibió este lunes por la mañana varias llamadas que avisaban del derrumbe de parte de la estructura sobre el grupo que celebraba la victoria.

Una parte de la estructura cedió por el peso de la multitud y una gran piedra golpeó al adolescente, que murió en el centro de salud tras ser trasladado junto a otro herido.

Al recibir las llamadas, el servicio de emergencias alertó a la Policía Local, a la Guardia Civil, a los bomberos de la Diputación de Salamanca y al SACYL, que enviaron recursos al lugar.

Los servicios médicos atendieron a dos heridos y los llevaron al centro de salud, donde uno murió; aún no hay detalles sobre el estado del otro ni de los tres restantes.

La fuente «El Árbol Gordo», uno de los monumentos históricos de Ciudad Rodrigo, se había convertido en el epicentro de la celebración por la victoria de España 1-0 sobre Argentina en la final del Mundial, hasta que la alegría se tornó tragedia.