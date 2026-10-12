La tarjeta roja que el árbitro Díaz de Mera mostró a Vinicius Junior, estrella del Real Madrid, durante el partido contra el Villarreal en el Santiago Bernabéu sigue generando una enorme polémica, después de que el jugador brasileño agarrara del pelo a su rival Salisu antes de marcar un gol que habría dado la ventaja al conjunto blanco por 2-0, en una acción que dividió las opiniones entre quienes consideraron que merecía la expulsión y quienes estimaron que no reflejaba una intención de dañar al adversario.

En este contexto, Gerard López, exjugador del Barcelona, calificó la actitud de Vinicius como "fea, sucia y traicionera" durante su intervención en el canal "Movistar Plus", al considerar que la acción no merece tanta polémica, pese a haber ocurrido en el Bernabéu y estar relacionada con la estrella del Real Madrid.

López señaló: "Es una actitud que me recuerda a lo que veíamos en el patio del colegio cuando todo acababa en pelea. Se ha magnificado la acción de forma exagerada, porque ocurrió en el Bernabéu, porque se trata de Vinicius y porque llegó antes de un gol, pero aquí no hay nada polémico; es una tarjeta roja de libro".

Por el contrario, Jorge Valdano, exjugador del Real Madrid, además de su exentrenador y exdirector deportivo, ofreció una lectura diferente de la acción, al considerar que el gesto de Vinicius fue instintivo y no presenta una prueba clara de intención de dañar a su rival, aunque reconoció que el jugador recurrió a una conducta antideportiva.

Valdano explicó: "Yo diferencio entre un escupitajo, por ejemplo, y lo que ocurrió aquí. Es un movimiento totalmente instintivo; se sintió acorralado e intentó deshacerse de sus rivales por la vía más antideportiva a la que podía recurrir, pero no veo intencionalidad ni maldad en esa actitud".