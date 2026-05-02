Un torpe autogol de un conocido exjugador del Ajax en el minuto 90+10 le da un punto al Bayern

El Bayern de Múnich salvó un punto en el último suspiro ante el 1. FC Heidenheim. En el Allianz Arena el encuentro acabó 3-3 tras un autogol del exguardameta del Ajax Diant Ramaj en el descuento. Durante mucho tiempo pareció que el Bayern sufriría una derrota poco habitual, pero una final convulso le salvó.

Sorprendió que el Bayern guardara a varias de sus estrellas pensando en la vuelta de la Champions contra el París Saint-Germain del miércoles. En la primera parte dominó la pelota sin crear peligro, mientras el Heidenheim crecía y aprovechaba su primera ocasión clara. Budu Zivzivadze abrió el marcador tras un córner y adelantó a los visitantes.

Poco después, Eren Dinkçi aprovechó un error defensivo y puso el 0-2. El campeón, sin ideas, respondió al final del primer tiempo: Goretzka recortó distancias con un tiro libre preciso.

Tras el descanso, Kompany metió a Kane, Díaz, Kimmich y Olise. El Bayern subió la presión y, tras un córner, Goretzka marcó el 2-2.

El Bayern buscó más, pero el Heidenheim aguantó y amenazó al contraataque. Falta de puntería local pese a intentos de Kimmich y Olise.

A un cuarto de hora del final, el Heidenheim golpeó de nuevo: Zivzivadze definió tras un contraataque y sentenció el 2-3.

En el décimo minuto de la prórroga, el Bayern empató: un disparo lejano de Olise golpeó el poste y, tras rebotar en la espalda del portero Ramaj, entró en la portería: 3-3. Así, el Bayern evitó por poco una inusual derrota en casa.