Es cierto que la comparación es bastante efectista y cojea en uno u otro punto. Pero, en esencia, acaba siendo de algún modo acertada: estos días, Hertha BSC desprende un leve aroma a Paris Saint-Germain.

¿Por qué? Es sabido que el PSG persiguió durante años el gran objetivo de conquistar por fin la primera Champions League de la historia del club. Superestrellas muy bien pagadas como Neymar, Kylian Mbappe y Lionel Messi debían llevar al conjunto parisino hasta donde tanto quería estar, pero siempre fracasaron. Y entonces, en el primer año en el que ya no estaba ninguno de esos tres futbolistas extraordinarios que lo eclipsaban todo, de repente sí llegó la Orejona. Y en la temporada siguiente, incluso lo logró una segunda vez.

En el caso del Hertha, la estrepitosa puesta en escena fallida como "Big City Club", que quería ser un habitual en las competiciones europeas, queda solo unos años atrás. Ese auge nunca pasó del papel a la realidad y acabó en la basura como muy tarde con el descenso de 2023. Después, el Hertha tuvo que moderar claramente sus aspiraciones, aunque dentro del cosmos de la segunda división siguió siendo un nombre llamativo; al menos, por los grandes nombres que fueron fichados con la esperanza de devolver al histórico club de la capital al lugar al que, por pura convicción propia, cree pertenecer: la Bundesliga. Se llamaban Fabian Reese, Michael Cuisance, Diego Demme o Michal Karbownik. Pero el proyecto del ascenso no tuvo éxito en ninguno de los últimos tres años.

¿Por qué ha vendido Hertha BSC a Fabian Reese y compañía?

¿Cambia eso precisamente ahora, cuando las grandes estrellas y los mejor pagados ya no están en su mayoría? A diferencia del PSG, el Hertha tiene sencillamente motivos financieros para esta destacada sangría. El club berlinés, con problemas de liquidez, necesita dinero para ir reduciendo poco a poco su montaña de deudas y por eso se vio obligado a vender a sus jugadores más conocidos. Por Reese (al VfL Wolfsburgo), el guardameta Tjark Ernst (al Feyenoord Róterdam) y Cuisance (al RC Lens) ingresó en total 16,5 millones de euros en traspasos. Además, se ahorra sus elevados salarios, que tampoco tiene que seguir pagando a Karbownik (libre al Basaksehir) ni a Demme (retirada).

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Y como además también se vendió talento de la casa como el supertalento Kennet Eichhorn (al Bayer Leverkusen) y el atacante Marten Winkler (al RSC Anderlecht), el Hertha registró en verano unos ingresos por traspasos de casi 30 millones de euros. Frente a eso, en muchos lugares había escepticismo sobre cómo iba a poder compensar deportivamente semejante pérdida de calidad la Vieja Dama, que un año antes todavía era considerada la candidata número uno al ascenso.

¿Le esperaba una temporada complicada, con potencial para hundirse? Sobre todo porque, a dos semanas del inicio de la temporada, a las muchas salidas de nombre todavía no se les oponía ni un solo fichaje. En ese momento, los berlineses eran el único de los 36 clubes de primera y segunda división de Alemania que aún no había incorporado a ningún jugador. "Tenemos que creer que la estrategia funciona. Este club se merece que lo hagamos de forma seria y sólida", pidió paciencia el director general Dr. Peter Görlich.

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Unos dos meses y medio después, el Hertha ha transformado por ahora las dudas del verano en signos de exclamación enormes. Como único equipo de Segunda que sigue sin perder un punto, el conjunto de la capital lidera la 2. Bundesliga con seis victorias en los seis primeros partidos y ya tiene un pequeño colchón de siete puntos sobre el descendido Wolfsburgo, que es cuarto. Ese mencionado "mini efecto PSG" se ha producido, al menos de momento.

Qué distingue a la nueva forma de jugar de Hertha BSC

"Hemos implantado una nueva manera de jugar", explica el entrenador Stefan Leitl, en quien se mantuvo la confianza pese a la decepcionante temporada anterior, y para él ese cambio en el estilo de juego es una piedra angular de este arranque soñado. Las claves del nuevo fútbol del Hertha: alta intensidad, hombre a hombre por todo el campo, una presión más alta y agresiva, y además una verticalidad directa hacia la portería tras recuperar el balón. En resumen: el juego de los berlineses se ha vuelto más valiente y atrevido, menos gris que en el pasado reciente.

"Jugamos con intensidad y además mostramos un buen nivel futbolístico. Somos valientes, somos dominantes", explicó Leitl a Bild y subrayó que el enfoque modificado "se ajusta mejor a la plantilla disponible". En consonancia con ello, el central Niklas Kolbe, que forma en el eje de la zaga una pareja de primer nivel con el canterano Linus Gechter, comentó recientemente en la web del Hertha: "La forma de jugar me viene muy bien, porque saco mucho partido de la velocidad. Cuando tienes un uno contra uno abierto en casi todo el campo —a veces estoy en el área rival, pero en cuestión de segundos tengo que volver a la nuestra—, se producen muchos duelos de carrera. Y en esos no me siento incómodo, al contrario. Veo claramente mis fortalezas en defender balones profundos".

Mientras tanto, los pocos retoques que el Hertha sí pudo incorporar han demostrado en su mayoría ser refuerzos útiles. Por encima de todos, Oluwaseun Adewumi, el único de los cuatro fichajes que pudo cerrarse antes de la primera jornada. El austriaco de 21 años, cedido por el FC Burnley, ya ha marcado tres goles en sus seis apariciones ligueras hasta ahora y está generando mucho peligro en ataque.

El fichaje Pedersen se deshace en elogios hacia el nuevo fútbol del Hertha: "Eso me encanta"

Mads Pedersen, que llegó procedente del FC Augsburgo como una ganga de 150.000 euros y es el único fichaje por el que se pagó traspaso, ha resultado un acierto inmediato en el lateral izquierdo de la línea de cuatro, sin ningún periodo de adaptación, y ya ha dado dos asistencias. "Es una locura lo que está pasando aquí. Jugamos con mucho riesgo. Eso me encanta. El entrenador me permite subir mucho", se deshizo en elogios Pedersen tras el 2-1 en Dresde justo antes del parón de selecciones, la sexta victoria en el sexto partido de Segunda de 2026/27.

Farid Alfa-Ruprecht, cedido por el Bayer Leverkusen, al menos ya ha demostrado su calidad como revulsivo, al marcar poco antes del final el tranquilizador tercer gol en el 3-1 en Osnabrück. Solo el delantero centro Gustaf Nilsson, cedido por el Club Brujas, todavía no ha dejado su sello y necesita algo más de tiempo de adaptación.

Pero, en cualquier caso, el Hertha también puede apoyarse en uno u otro jugador que ha explotado internamente y que de repente se ha vuelto mucho más importante. El centrocampista Kevin Sessa y el atacante Jon Dagur Thorsteinsson, por ejemplo, encarnan ese fenómeno por el que jugadores que parecían casi descartados pasan de repente a asumir un papel completamente distinto cuando las salidas de nombres consolidados les abren el espacio necesario para ello.

Si Sessa la pasada temporada era casi siempre un actor secundario y Thorsteinsson, debido a su escasísimo protagonismo al final, incluso estuvo cedido al Brann Bergen de Noruega en el primer semestre de 2026, ahora el dúo es absolutamente fijo y ambos tienen una gran cuota de responsabilidad en este sobresaliente inicio de temporada. "Nuestro Messi islandés", bromeó Pedersen con admiración sobre Thorsteinsson después de que este provocara la remontada en Dresde con dos vistosos goles lejanos.

Los canteranos mantienen viva el ADN del Hertha

Otro efecto positivo colateral del obligado curso de ahorro es que el Hertha sigue apostando de manera consecuente por la vía ya proclamada desde hace tiempo: dar más oportunidades en el primer equipo a chicos berlineses de su propia academia. Soufian Gouram, un jugador de 20 años que llegó al Hertha con solo 13, juega con regularidad, y el también joven Boris Mamuzah Lum, de 19 años, llama igualmente a la puerta, al igual que Selim Telib, de 20, y Jerome Diallo, de 17. Gechter y Julian Eitschberger son dos canteranos titulares, mientras que Pascal Klemens y Marton Dardai, otros dos productos de la casa, desempeñan papeles importantes en la plantilla. Ellos representan el ADN del Hertha y aportan identificación y autenticidad.

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"Tengo la sensación de que todos han entendido de qué se trata", dice Leitl, muy acertadamente. El equipo, que en verano perdió tanta calidad, ha vuelto a encontrarse a sí mismo, y la cohesión parece funcionar. También habla de ello un ritual culinario que se ha instaurado en este todavía joven inicio de temporada: después de sus cuatro victorias ligueras a domicilio hasta ahora, la plantilla al completo fue a comer un döner en Berlín-Charlottenburg, celebrando así los tres puntos en parte hasta bien entrada la noche. "Antes nunca había probado un döner berlinés, sabe brutalmente bien. Los nuevos sentimos de inmediato que todos somos una familia. El equipo es extraordinario", celebra el fichaje Pedersen.

Otro indicio del buen espíritu: el Hertha ha resuelto últimamente de manera impresionante las situaciones difíciles sobre el campo. En el 5-3 en Braunschweig remontó un 0-2; también en Dresde dio la vuelta al marcador tras empezar 0-1. Mientras tanto, el 2-1 contra el Magdeburgo lo supo defender hasta el final pese a la expulsión del jefe del centro del campo, Paul Seguin (doble amarilla), pasada ya una hora de partido.

Rebosante de confianza tras sumar el máximo botín posible, el Hertha debe refrendar ahora este arranque soñado en las próximas semanas y meses para volver de verdad a ser equipo de Primera en 2027. Quizá haya una motivación extra: si el Union hace tiempo que ha desplazado a los herthanos como número uno de la capital, también en ese sentido parece posible un renacimiento. Porque al ilusionante inicio de temporada del Hertha se contrapone, como es sabido, un arranque terrorífico de los Eisernen una categoría por encima: con un punto en cuatro partidos, el Union es penúltimo. Y así, al Hertha recién reformado también podría hacerle un guiño el regreso a la condición de primera fuerza de Berlín.