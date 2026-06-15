Bart Verbruggen no se ha ejercitado este lunes con la selección holandesa en Dallas, según ha informado Jeroen Kapteijns, periodista de De Telegraaf en X. El portero ha completado un programa individual.

Un día después del decepcionante 2-2 ante Japón, la selección realiza un entrenamiento de recuperación.

Se trata del llamado «entrenamiento familiar», una sesión especial y relajada en la que los familiares —parejas, hijos y padres— pueden acceder al campo.

No se ha especificado el motivo, aunque el guardameta se había estado preparando intensamente para el partido contra Japón tras una lesión de cadera.

Es posible que aún sienta molestias, aunque sí acudió a la reunión posterior al partido. «Los titulares harán trabajo de recuperación en bicicleta y los suplentes un entrenamiento más intenso. Bart Verbruggen no aparece en el campo», añade Kapteijns.

Jan Paul van Hecke, con un fuerte hematoma facial tras un golpe recibido, sí se ejercitará, pues la sesión de recuperación no le supone problema.

«Me dio de lleno en el ojo. Fui con la cabeza hacia el balón, así que ya me lo podía esperar», dijo Van Hecke a la NOS. «En un momento dado, sí que me afectó a la vista. Ahora noto que no veo tan bien por ese lado. Espero que mejore en los próximos días. Supongo que me hinchará un poco más más tarde. Pero bueno, forma parte del juego».