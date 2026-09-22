Un titular del once inicial del Ajax sufre una lesión de rodilla y estará de baja durante un largo periodo de tiempo

Kasper Dolberg ha abandonado la concentración de Dinamarca por una lesión de rodilla, según ha anunciado el Ajax este martes por la tarde a través de sus canales oficiales. Alexander Bah también se ha lesionado. Será sustituido por el jugador del Ajax Anton Gaaei.

Dolberg fue convocado la semana pasada por primera vez en casi un año con la selección nacional de Dinamarca, pero finalmente no hará su regreso.

El delantero sufrió una lesión de rodilla durante una sesión de entrenamiento este martes. Aún está por ver cuál es exactamente el alcance de la lesión. Según la federación danesa, estará «de baja durante un periodo prolongado».

Dolberg ha jugado hasta ahora 56 veces con Dinamarca y ha marcado doce goles con la camiseta de la selección nacional.

El delantero de 28 años ha disputado 9 partidos con los de Ámsterdam esta temporada a las órdenes del nuevo entrenador Míchel. Marcó tres goles y también repartió tres asistencias.

Además de Dolberg, fueron convocados Abdellah Ouazane (Marruecos), Viktor Tsygankov (Ucrania), Jorthy Mokio (RD Congo), Oscar Gloukh (Israel), Dies Janse (Jong Oranje), Joffre Torrents (España sub-20), Marc Ter Stegen (Alemania) y Maarten Paes (Indonesia).