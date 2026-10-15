La estrella marroquí Ayyoub Bouaddi entró como suplente en la segunda mitad del partido de su equipo, el Manchester City, contra el Paris Saint-Germain, y volvió a deslumbrar a todos con su madurez y su influencia en el rendimiento del conjunto inglés.

Y pese a la derrota de su equipo (4-2) la noche del miércoles en el Etihad Stadium, en la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League, el joven centrocampista encarnó la fuerte reacción del City y confirmó, tras su gran actuación ante el Oporto en el primer partido del torneo, que es un jugador especial.

Por su parte, la cadena francesa "Foot Mercato" elogió la actuación de la prometedora estrella marroquí, que apareció de forma destacada en la segunda mitad del partido entre el Manchester City y el Paris Saint-Germain.

Sobre su rendimiento comentó: "A Ayyoub Bouaddi solo le hicieron falta unos pocos minutos para provocar un cambio cualitativo en el juego del Manchester City. Tras entrar en la segunda mitad del partido de su equipo contra el Paris Saint-Germain, cuando el City iba por detrás por tres goles a cero, el joven centrocampista, que celebró su decimonoveno cumpleaños hace unos días, ofreció una actuación de nivel mundial pese a la derrota de su equipo por 4-2".

Y añadió: "Gracias a su energía, su precisión técnica y su capacidad para dirigir al equipo, el internacional marroquí encarnó, en términos generales, la reacción del City en la segunda mitad. El exjugador del Lille demostró una vez más que ya posee la capacidad de brillar en los partidos europeos más importantes".

La cadena francesa continuó: "Desde el momento en que entró, Bouaddi, que sustituyó a un decepcionante Rayan Cherki, aportó la energía y el control que le faltaron al centro del campo del Manchester City en la primera mitad. Gracias a sus movimientos más dinámicos, los hombres de Enzo Maresca recuperaron la fluidez en su juego con balón y dispusieron de más opciones para desestabilizar la defensa del Paris Saint-Germain. El centrocampista marroquí se consolidó rápidamente como un valioso enlace, capaz de conservar el balón bajo presión y, además, de jugar con inteligencia en ataque".

Su influencia quedó de manifiesto en el minuto 75, cuando Ayyoub Bouaddi envió un centro perfecto a Erling Haaland para que el delantero noruego marcara su segundo gol del partido.

Esta última actuación confirma el prometedor talento que ya había mostrado en el partido inaugural de la Champions League contra el Oporto: en su primera participación como titular con el Manchester City en el torneo, Bouaddi había deslumbrado a todos con su serenidad, su madurez y la precisión de sus pases en la victoria de su equipo inglés (2-0).

El rendimiento del joven marroquí recibió numerosos elogios, en especial de su entrenador y de sus compañeros, y ante el Paris Saint-Germain, en circunstancias más complicadas, demostró que su primera aparición no fue un simple destello pasajero: pese a haber empezado en el banquillo, logró influir en el desarrollo del encuentro y mostrar todo su potencial.

Aunque el Manchester City no consiguió dar la sorpresa ante el Paris Saint-Germain después de ir por detrás por tres goles a cero, la participación de Bouaddi seguirá siendo, sin duda, uno de los puntos fuertes más destacados del trabajo del entrenador Enzo Maresca en esta noche europea.

El internacional marroquí (10 partidos internacionales) obtuvo una valoración de 7 sobre 10 por parte de la redacción de "Foot Mercato", al firmar una actuación impecable: ganó el 100% de sus duelos, su porcentaje de acierto en el pase fue del 93% y, lo más importante, recuperó el balón 8 veces (la cifra individual más alta del partido, a la par con Vitinha, pero en solo 45 minutos).

La cadena cerró su informe así: "Esta derrota pone de relieve las actuales debilidades del Manchester City, pero también puede suponer un paso más en la trayectoria de un talento prometedor que aún no ha terminado de copar las portadas".



