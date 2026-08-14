La versión de la "muerte súbita" de la leyenda del fútbol argentino Diego Armando Maradona se derrumbó dentro de la sala del tribunal, tras un testimonio médico decisivo que describió lo ocurrido como una negligencia evidente que se pudo haber evitado.

Durante la sesión del juicio contra el equipo médico acusado en la causa, celebrada en la ciudad de San Isidro, al norte de la capital Buenos Aires, un destacado cardiólogo dirigió acusaciones directas contra los responsables de atender el estado de la leyenda argentina en sus últimos días, en 2020.

El doctor Gustavo Di Nero afirmó, ante el tribunal que juzga a 7 miembros del cuerpo médico por el cargo de negligencia con resultado de muerte, que el deterioro del estado de Maradona fue gradual y crónico, y no un hecho repentino, según lo informado por la agencia francesa.

Di Nero declaró en su testimonio: "La muerte de cualquier paciente siempre viene precedida de indicios que hacen sonar la alarma. El equipo tratante debía captar esas señales y cambiar la forma de abordar el caso, pero no lo hicieron".

El médico explicó que el historial clínico de Maradona y sus problemas cardíacos previos, junto con la aparición de síntomas evidentes como los edemas y la acumulación de líquidos en el cuerpo, obligaban a trasladarlo de inmediato del sistema de atención domiciliaria a un hospital especializado y equipado, algo que no ocurrió.

Este testimonio socava por completo la defensa de algunos de los acusados, que intentaron aferrarse a la idea de que la muerte fue repentina e imposible de evitar.

Además, coincidió con lo revelado anteriormente por el médico forense Carlos Cassinelli, cuando señaló que el equipo médico ignoró una serie de síntomas graves, entre ellos la dificultad para respirar, la hipertensión arterial y la aceleración del ritmo cardíaco, y afirmó que el deterioro se prolongó durante más de 10 días sin ninguna intervención médica real.

Los siete acusados, entre ellos un neurocirujano que era cercano a Maradona, un psiquiatra y varios enfermeros, se enfrentan a una pena que podría llegar a los 25 años de prisión en caso de ser condenados, mientras siguen negando los cargos alegando la limitación de sus funciones y la ausencia de una relación directa con su muerte.