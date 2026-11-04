¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Lens ComoGetty Images
Muhammad Sharaf Eldeen
Traducido por

Un terremoto sacude el fútbol europeo: el Como iguala el récord histórico del Real Madrid y el Bayern Múnich

Lens vs Como
Lens
Como
Liga de Campeones
Mainz 05 vs Bayern Múnich
Mainz 05
Bayern Múnich
Bundesliga
Atlético Madrid vs Bayern Múnich
Atlético Madrid
AEK Atenas vs Real Madrid
AEK Atenas
Real Madrid
Francia
Italia
Alemania
España
Grecia

El equipo italiano continuó su brillo en la Liga de Campeones de Europa

Alternativa Premium
Orange

Orange TV

✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar

✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura

✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica

Precio mensual desdeVariable
Final Gratuita
RTVE Logo

RTVE

✅ Garantiza la emisión en directo y en abierto de la gran final de la Champions League

✅ Accesible en cualquier televisor de España a través de la TDT convencional

✅ Streaming completamente gratuito sin necesidad de suscripción en la app RTVE Play

Final GratuitaGratis
Cobertura Total
Movistar dark

Movistar Plus+

✅ Emite todos los partidos del torneo en directo a través de sus canales Liga de Campeones

✅ Incluye también toda la UEFA Europa League y la Conference League

✅ Estabilidad de señal en alta definición o 4K mediante su decodificador clásico

Precio mensual desdeVariable
Alternativa Premium
Orange

Orange TV

✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar

✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura

✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica

Precio mensual desdeVariable
Final Gratuita
RTVE Logo

RTVE

✅ Garantiza la emisión en directo y en abierto de la gran final de la Champions League

✅ Accesible en cualquier televisor de España a través de la TDT convencional

✅ Streaming completamente gratuito sin necesidad de suscripción en la app RTVE Play

Final GratuitaGratis
Cobertura Total
Movistar dark

Movistar Plus+

✅ Emite todos los partidos del torneo en directo a través de sus canales Liga de Campeones

✅ Incluye también toda la UEFA Europa League y la Conference League

✅ Estabilidad de señal en alta definición o 4K mediante su decodificador clásico

Precio mensual desdeVariable
Alternativa Premium
Orange

Orange TV

✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar

✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura

✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica

Precio mensual desdeVariable

El Como italiano igualó un récord en la Liga de Campeones, después de marcar 9 goles en la portería de su anfitrión, el Lens francés, durante el encuentro que enfrentó a ambos equipos esta tarde de miércoles, dentro de las competiciones de la cuarta jornada de la fase de liga de la temporada 2026-2027.

El Como se convirtió en el segundo equipo del siglo XXI en lograr marcar 9 goles en un solo partido de la Liga de Campeones, uniéndose así al Bayern de Múnich, que logró la misma hazaña ante el Dinamo de Zagreb croata en septiembre de 2024, cuando ganó por 9-2.

Lee también

El representante de Marruecos en el Balón de Oro: algunos intentaron empujarme a elegir a un jugador que no era Hakimi

El exportavoz del Barcelona: el resultado de 13-5 en los títulos asfixia al Real Madrid

El partido terminó con la victoria del Como por 9-1, en una exhibición ofensiva excepcional del equipo italiano dirigido por su entrenador Cesc Fàbregas, en la que Anastasios Douvikas marcó un hat-trick, mientras que el resto de los goles se repartieron entre Nico Paz, Lucas Da Cunha, Marc-Oliver Kempf, Mattia Liberali, Martin Baturina y Baba Thiaw. Ricardo Aguilar marcó el único gol del Lens.

El Bayern de Múnich había logrado la hazaña histórica el 17 de septiembre de 2024, cuando arrolló al Dinamo de Zagreb por 9-2, en un partido en el que Harry Kane marcó 4 goles, 3 de ellos de penalti, mientras que Michael Olise marcó dos goles, y Raphaël Guerreiro, Leroy Sané y Leon Goretzka anotaron un gol cada uno.

El gigante bávaro fue el primer equipo en marcar 9 goles en un solo partido en la historia de la Liga de Campeones, según las estadísticas de la red "Opta", mientras que la última hazaña similar en la historia de la Copa de Europa —antes del cambio de nombre del torneo— se remonta al Real Madrid, que venció al Fakker Innsbruck austriaco por 9-1 en 1990.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google