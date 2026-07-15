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Switzerland v Algeria: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Un sueño retrasado tres años: La Liga devuelve a Hossam Awar a Europa

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La estrella argelina está a punto de abandonar el Al-Ittihad

El centrocampista argelino Hossam Aouar, del Al-Ittihad, está cerca de regresar al fútbol europeo, concretamente a LaLiga, un sueño que se ha retrasado tres años.

Según Africa Foot, el Betis ya acordó su fichaje con el Al-Ittihad por unos 5 millones de euros.

Además, ya hay acuerdo con el jugador sobre su nuevo contrato y el fichaje se anunciará cuando se ultimen los detalles.

Así, Aouar regresa a Europa tras dos temporadas en el Al-Ittihad, al que llegó en 2024 procedente de la Roma.

En ese tiempo fue clave en la conquista de la Liga Roshen y la Copa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas en la 2024-2025, antes del bajón del curso pasado.

No es la primera vez que el Betis intenta ficharlo: ya lo buscó en 2023, cuando jugaba en el Lyon, pero el jugador optó por la Roma.

En sus dos temporadas con el Al-Ittihad ha jugado 69 partidos, marcado 28 goles y dado 8 asistencias.

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