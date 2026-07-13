Un sueño que se volvió pesadilla: ¿se canceló el esperado fichaje del Al-Ahli saudí?

El Al-Ahli saudí ha sufrido un revés en el mercado de fichajes: uno de los fichajes más destacados solicitados por el entrenador alemán Matthias Jaissle podría fracasar antes del inicio de la temporada.

Hasta ahora había fichado al centrocampista armenio Edward Spirtseyan (Krasnodar), al defensa gambiano Abubakar Sidi Kinteh (Tromsø) y a Meshal Al-Mutairi (Abha).

Según el diario portugués «Abola», el fichaje de Francesco Trincao, estrella del Sporting de Lisboa, se enfrenta a obstáculos que podrían impedir su cierre en los próximos días, pese al firme deseo del Al-Ahli de incorporarlo.

Según el diario, el Al-Ahli ya acordó el traspaso con el Sporting, pero falta el visto bueno del jugador.

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Algunos detalles contractuales y la necesidad de que el jugador defina su futuro podrían complicar las negociaciones, lo que pone en duda la capacidad del Al-Ahli para cerrar este fichaje.

Trincão era uno de los nombres que había pedido Matthias Jaissle para reforzar el ataque, gracias a sus cualidades técnicas y su experiencia europea.

La directiva del Al-Ahly quiere seguir reforzando la plantilla antes del inicio de la nueva temporada, pero el caso de Trincão se ha convertido, por ahora, en una prueba de la capacidad del club para convencer al jugador y convertir el acuerdo con el Sporting de Lisboa en un fichaje definitivo.