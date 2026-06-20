Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

Un sueño posible: una estrella de EE. UU. desafía a las selecciones del Mundial

USA vs Australia
USA
Australia
World Cup
C. Richards
EE. UU.

El defensa estadounidense Chris Richards cree que su selección puede ser campeona del mundo.

Tras vencer 2-0 a Australia y 4-1 a Paraguay, el equipo ya está en dieciseisavos.

Tras superar a Australia, Richards declaró a ESPN: «No es descabellado decir que queremos ganar el torneo».

Y añadió: «Claro, aún nos quedan muchos partidos antes de llegar ahí, pero afrontamos cada uno por separado».

«Queremos levantar la Copa del Mundo al final de este torneo», subrayó.

World Cup
Turquía crest
Turquía
TUR
USA crest
USA
USA
World Cup
Paraguay crest
Paraguay
PAR
Australia crest
Australia
AUS

Tyler Adams, compañero de equipo, recordó la «regla de las 24 horas»: celebrar solo un día y luego concentrarse en el siguiente reto.

Adams afirmó: «No nos adelantemos a los acontecimientos».

Anuncios