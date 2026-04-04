Un sueño imposible... La estrella del Leipzig desata una pugna encubierta entre el Barcelona y los gigantes de la Premier League

El Barcelona ha intensificado sus movimientos para buscar un nuevo extremo izquierdo en el mercado de fichajes, ante la incertidumbre que rodea el futuro de la estrella inglesa Marcus Rashford.

Según el diario español «Sport», el Barcelona pretende fichar a un jugador especializado en la banda izquierda con un futuro prometedor, y la dirección deportiva ha elaborado una lista de nombres, encabezada por el marfileño Yann Diomande, estrella del Leipzig, que ha destacado de manera notable esta temporada, aunque la operación parece muy difícil debido al elevado coste del jugador.

Los ojeadores del Barcelona llevan tiempo siguiendo al jugador marfileño, concretamente desde su etapa en el Leganés, equipo del que se marchó al Leipzig en una de las operaciones más importantes de la historia de la Segunda División española, por 20 millones de euros, tras brillar con el conjunto madrileño.

El club alemán demostró que su apuesta por el jugador fue un acierto, ya que su valor de mercado se duplicó en dos años hasta alcanzar los 70 millones de euros. El Barcelona ve en Diomande al «extremo del futuro», que no suscita ninguna duda técnica, pero su elevado precio y el hecho de que su posición no se considere una prioridad estratégica máxima en este momento lo alejan del «Camp Nou».

El Barcelona se ha informado sobre la situación de Diomande y ha comprobado que las posibilidades de ficharlo son prácticamente nulas en estos momentos, sobre todo teniendo en cuenta que el Chelsea y el Liverpool están dispuestos a pagar más de 60 millones de euros para hacerse con sus servicios.

El diario español señaló que, a pesar de la dificultad de la operación, el club catalán se ha puesto en contacto con el Leipzig y con el jugador por si se produjeran sorpresas en el mercado de fichajes.

El panorama de los fichajes del Barcelona podría cambiar si se produjera alguna salida inesperada en la línea de ataque; a pesar de las confirmaciones de que Rafeña seguirá tras el Mundial, tal y como él desea, la llegada de ofertas millonarias por cualquier jugador ofensivo podría reactivar las negociaciones con Diomande, ya que es el jugador preferido de la dirección deportiva.



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