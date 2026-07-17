Un sueño adelantado a su tiempo... ¡El deseo de Messi en el Mundial se hace realidad 20 años después!

Algunos creen que los sueños son deseos que el tiempo borra, pero para Lionel Messi la historia fue distinta. Hace veinte años, con solo dieciocho, buscaba un lugar entre los grandes de la selección argentina y, con timidez, soñaba con jugar un Mundial; incluso se atrevió a imaginar una final contra España.

Veinte años después, el destino le ha devuelto esas palabras: ya no es un joven prometedor, sino una leyenda.

Tras ganar todos los títulos con Barcelona y Argentina, incluido el Mundial 2022, Messi busca su segundo título cuando lidere a la Albiceleste en la final de 2026. el domingo en el estadio MetLife de Nueva Jersey, tras eliminar a Inglaterra y ver a España superar a Francia.

Un mensaje de hace dos décadas

El 8 de diciembre de 2005, en una entrevista con la agencia EFE, Messi hablaba de sus sueños con el Barcelona y la selección argentina, pocos meses antes del Mundial de Alemania.

Dijo que quería ganar la Liga y la Champions con el Barça y cerrar la temporada siendo campeón del mundo con Argentina. Luego añadió un deseo que sonaba a fantasía: «Sería fantástico que la final fuera entre Argentina y España».

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Explicó por qué: «Sería bonito disputar la final con mi selección frente al país en el que juego».

Y añadió sonriendo: «Enfrentarme a Carles Puyol e intentar superarle en un duelo individual sería precioso, y seguro que lo comentaremos más tarde en el vestuario del Barcelona».

Los años pasaron y ese sueño no se cumplió en Alemania, Sudáfrica, Brasil, Rusia ni Catar. Pero el destino le sonrió veinte años después: la final soñada llegó en Estados Unidos.

La entrevista de hoy… Una mirada diferente a España.

Tras clasificarse para la final, Messi habló de nuevo de España, esta vez con la mirada de un capitán veterano que conoce bien al rival.

Tras vencer a Inglaterra, afirmó: «España es una selección magnífica, con un estilo de juego que conozco muy bien. Tienen una filosofía futbolística que llevan siguiendo desde hace muchos años».

Además, añadió: «Conozco a muchos de sus jugadores; varios actúan en el Barcelona, el equipo que sigo siempre, así que espero un partido muy igualado».

Hace veinte años hablaba de un posible duelo con Puyol; hoy se refiere a toda la selección, tras convertirse en uno de los principales artífices de la identidad del Barcelona que tan bien conoce.

De las palabras de Maradona… al homenaje a su memoria.

En 2006, Messi admitió que le llenó de alegría el respaldo de Diego Armando Maradona, quien lo llamó heredero del dorsal 10.

«Me alegra escuchar elogios, sobre todo cuando vienen del mejor jugador de la historia», afirmó.

Añadió: «Que Maradona quiera que herede el 10 es increíble, pero me conformo con cualquier número; lo importante es estar en la selección».

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Veinte años después, los papeles se invirtieron: Messi ya no es el joven que escuchaba a Maradona, sino el heredero que mantiene vivo su legado en los momentos clave.

Tras avanzar a la final del Mundial 2026, el capitán argentino declaró: «Estoy seguro de que Diego disfruta este momento desde arriba… Esta victoria es para él; siempre ha sido un día muy especial».

Y añadió: «Estoy contento de haberle dado esta alegría y espero que la disfrute».

Sobre su vínculo con la leyenda añadió: «Tuvimos la suerte de vivir en la época de Diego. No quería que se fuera, y sé que me quería… Aprecio todos los momentos bonitos que compartimos».