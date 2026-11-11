Un solo revés puede cambiarlo todo: ¿rescindirá el Inter el contrato de su estrella?

Compartir Sigue a GOAL en Google

Se multiplican las dudas en torno a la situación de John Stones con el Inter de Milán, después de que sus participaciones desde el inicio de la temporada se hayan limitado a minutos muy contados, antes de que la lesión lo apartara de los terrenos de juego durante cerca de un mes y medio.

Anuncios

El exjugador del Manchester City no ha logrado durante los últimos años mantener la continuidad en sus participaciones, lo que pone su disponibilidad física bajo la lupa dentro del club italiano. Stones no disputa ningún partido desde el pasado 14 de septiembre, cuando sufrió una lesión en el enfrentamiento ante el Udinese que terminó con victoria del Inter por 5-3, para después ausentarse de seis partidos de la Serie A y tres encuentros de la Liga de Campeones.

Y pese a su regreso a la convocatoria del equipo en el partido ante el Como, por decisión del entrenador Cristian Chivu, permaneció en el banquillo sin participar. El tiempo total de juego de Stones esta temporada alcanzó apenas 144 minutos, repartidos en cuatro partidos: disputó 45 minutos ante el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, 15 minutos frente al Monza, 22 minutos ante el Cagliari y después 63 minutos frente al Udinese, el único partido que comenzó como titular, antes de sufrir la lesión durante el mismo.

El limitado inicio de Stones confirma los temores relacionados con su estado físico, después de haber sufrido problemas recurrentes que afectaron a la regularidad de sus participaciones. La temporada pasada solo disputó 18 partidos con un total de 1.144 minutos, además de ausentarse del once titular en la Serie A desde principios de diciembre hasta finales de mayo, mientras que sus participaciones en la Liga de Campeones se limitaron a los cuatro primeros partidos de la fase de liga.

Lee también: Un fichaje de la época de Xavi: el Barcelona espera una recompensa en enero

Y pese a estos datos, Chivu sigue contando con el defensa inglés y se aferra a la posibilidad de aprovechar sus cualidades cuando recupere su estado físico.

Anuncios Anuncios

Un indicio impactante: ¿se verá obligado el Inter a tomar la decisión difícil?

Pero la continuidad de la situación actual hasta enero podría llevar a la directiva del Inter a estudiar reforzar la línea defensiva durante el mercado de fichajes invernal. En este contexto, el diario La Gazzetta dello Sport reveló una opción difícil a la que podría verse abocado el Inter si Stones no se recupera.

Related Topics

Señaló que, en caso de persistir sus lesiones prolongadas y su débil rendimiento físico, el Nerazzurri entrará en el mercado invernal para suplirlo, y entonces el entrenador Chivu se vería obligado a dejar un hueco al nuevo fichaje en la plantilla del equipo, lo que abre la puerta a una etapa más difícil para Stones, que quizá termine con su salida o la rescisión anticipada de su contrato.

Lee también: "El problema más grave del Barcelona": Kroos ataca la filosofía de Flick y una valoración excepcional de Yamal

Y si bien esta hipótesis todavía no ha entrado dentro de las discusiones oficiales en el club, Stones seguirá siendo un jugador que necesita ser evaluado desde más de un ángulo: por un lado, posee una gran experiencia y un historial repleto de títulos, además de su papel en la conquista del Manchester City de la Liga de Campeones en 2023, cuando participó en la posición de mediocentro defensivo, lo que refleja su capacidad para desempeñar roles tácticos que van más allá de sus funciones tradicionales en el centro de la defensa.

Anuncios

Pero, por otro lado, sus lesiones recurrentes plantean interrogantes sobre hasta qué punto se puede contar con él durante periodos prolongados. Durante las últimas cinco temporadas en la Premier League, Stones no superó la barrera de los 25 partidos en ninguna temporada: disputó 14 partidos, después 23, 16, 11 y, finalmente, solo 9 partidos la temporada pasada. En cuanto a la temporada actual, su cuenta sigue estancada en tres participaciones en la liga.

El secreto de la exclusión: ¿pagó Luca Zidane el precio de la postura de su padre ante el espinoso asunto?