Un solo paso separa a la estrella de la selección de Egipto de un nuevo destino europeo

El gigante escocés Celtic de Glasgow continúa con su presión para cerrar el fichaje del internacional egipcio Haitham Hassan procedente del Real Oviedo español, en un movimiento que refleja la determinación del campeón de la liga escocesa por reforzar sus filas con la brillante estrella de Egipto antes de que caiga el telón sobre el actual mercado de fichajes estival.

La cadena británica Sky Sports informó a través de su sitio web oficial, este domingo, de que las negociaciones entre ambos clubes siguen en marcha sin haber alcanzado una fórmula definitiva para el acuerdo, pese al enorme deseo de la parte escocesa de incorporar al extremo egipcio que acaparó los focos durante su destacada participación con su selección en la última edición de la Copa del Mundo.

El brillo del Mundial

El Celtic tiene un gran interés en incorporar al jugador de 24 años, que ofreció actuaciones excepcionales en el Mundial que albergaron Estados Unidos, México y Canadá, donde contribuyó a un logro histórico de la selección egipcia al clasificarse a los octavos de final por primera vez en su historia, lo que lo convirtió en objeto de atención de varios grandes clubes europeos.

La operación adquiere una importancia especial ante la proximidad del final del contrato de Hassan con el Oviedo al término de la próxima temporada, algo que otorga al Celtic una poderosa baza de presión en las negociaciones, especialmente tras el descenso del club español a la segunda división, lo que hace que la salida de su estrella egipcia sea algo casi seguro ante las aspiraciones del jugador de seguir compitiendo al máximo nivel.