La estrella española David Silva acaparó los titulares ayer miércoles, después de que todos los medios de comunicación informaran de que su fichaje por el club Supreme Shatin de Hong Kong se había cerrado, y de que el club anunciara su llegada por todo lo alto.

El club Supreme Shatin había dado la bienvenida a este fichaje excepcional a través de su cuenta oficial de Instagram ayer, diciendo: "¡Nuestros fundadores han dado un gran golpe de suerte con este fichaje!", y anunciando ventajas especiales para la afición que incluyen contenidos entre bastidores y sesiones de entrenamiento exclusivas para seguir a la estrella campeona del Mundial 2010.

Pero en unas declaraciones recogidas por el diario "Mundo Deportivo", el jugador de 40 años, que anunció su retirada hace más de tres años, aclaró la verdad del asunto.

Silva dijo: "Estoy sorprendido, al final no se trata más que de un solo partido. Me lo plantearon como si hubiera firmado un contrato de una temporada completa, y me dieron la oportunidad de jugar solo por la tarde. No he estado aquí más que una sola tarde".

Y añadió: "Es un partido de liga, pero sigue siendo solo un partido. Cuando me lo propusieron, me pareció interesante porque es en Hong Kong, una ciudad que me gusta mucho. Tengo un amigo allí, y la he visitado varias veces. Está bien participar en un solo partido e intentar hacer una buena actuación".

Y prosiguió: "Algunos han mostrado su preocupación por el aspecto económico en mi caso, pero al final me río, porque la gente se precipita a la hora de tomar decisiones a la mínima provocación. Pero aquí no es así; gracias a mi padre y a mi asesor, con quienes invierto bien desde hace años, he conseguido un gran éxito".