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Wales v Ghana - International FriendlyGetty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traducido por

Un simple apretón de manos podría encender Gran Bretaña... Thomas Partey pone a Inglaterra en el punto de mira

Inglaterra vs Ghana
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Gran revuelo en Londres

El partido del martes entre Inglaterra y Ghana en la Copa del Mundo 2026 ha generado polémica en Gran Bretaña por la presencia del centrocampista ghanés Thomas Partey, acusado de violación con juicio previsto para 2027.

Según el diario británico «Daily Mail», la Federación Inglesa de Fútbol ha dejado en manos de sus jugadores la decisión de saludarlo o no, después de valorar prohibirlo.

La decisión llega en un momento delicado para los “Tres Leones”, que buscan reafirmar su superioridad tras vencer 4-2 a Croacia en el debut. Por su parte, Parte se perdió el primer partido de Ghana contra Panamá (1-0) porque Canadá le impidió la entrada a su territorio.

La polémica es especialmente delicada en Gran Bretaña tras el caso Mason Greenwood; “The Times” advirtió del riesgo de que jugadores acusados de violación, como Partey y el marroquí Achraf Hakimi, compitan en el Mundial. mientras que Declan Rice y Bukayo Saka, excompañeros de Partey en el Arsenal (2020-2025), podrían enfrentar duras críticas si muestran simpatía hacia el ghanés.

Se espera un escrutinio mediático sin precedentes, pues el duelo tiene dimensiones deportivas, éticas e históricas entre Inglaterra y su antigua colonia, que incluye a varios jugadores formados en el Reino Unido.

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