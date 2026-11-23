Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

La prensa y los expertos ingleses han cargado contra Matthijs de Ligt tras su fallido regreso a la liga en la derrota por 0-4 del Manchester United ante el Liverpool.

En Anfield Road , el excentral del Bayern de Múnich disputó su primer partido de Premier League desde noviembre de 2025. Entonces, De Ligt sufrió una lesión en la espalda y varios contratiempos inesperados impidieron una y otra vez que regresara antes.

No volvió al césped hasta el 21 de octubre, en el partido a domicilio del United contra el Como Calcio en la Champions League, después de casi un año de ausencia. Su actuación en aquella derrota por 1-4 fue muy desafortunada. Antes del encuentro ante el Liverpool, solo había sumado otros dos minutos en la victoria por 3-2 frente a la AS Roma.

La falta de ritmo de competición volvió a notársele al jugador de 26 años contra el Liverpool. No habían pasado ni ocho minutos cuando De Ligt protagonizó su primer error: calculó mal un balón largo desde campo contrario y dejó que Alexander Isak corriera hacia su portería completamente libre a su espalda.

Anuncios Anuncios

Poco antes del área, Leny Yoro, su compañero en el centro de la defensa, se vio sorprendido y solo pudo detener al sueco con una falta, derribándolo por detrás. El árbitro Damuel Barrott consideró de inmediato que había evitado una ocasión manifiesta de gol y expulsó al defensa de los Red Devils. Fue la tarjeta roja más temprana de la historia del United en la liga. Por si fuera poco, Dominik Szoboszlai transformó directamente el libre directo para adelantar al Liverpool.

Related Topics

La escena se repitió de forma casi idéntica en el minuto 62. El neerlandés volvió a quedar mal parado ante un balón largo de Florian Wirtz y no logró frenar a Isak en la carrera. Su entrada no alcanzó el balón y solo tuvo suerte de que el delantero sueco rematara fuera.

Getty Images

Matthijs de Ligt, bajo las críticas: «Como jugar al fútbol después de seis pintas»

El periódico inglés Guradian comentó con sorna: «De Ligt fue un símbolo flagrante del desorden. Cuando volvió a cubrir el aire en lugar de a Isak, el sueco le ahorró otra situación bochornosa al central al mandar el balón muy lejos de la portería».

Anuncios

Como reflejo de su desafortunada actuación, la última acción de De Ligt tampoco salió bien. Su pase errado en el minuto 82 fue el origen del cuarto gol del Liverpool, obra de Victor Munoz. «Es realmente difícil volver. Es como jugar al fútbol después de seis pintas. Es una sensación extraña», dijo la leyenda del Manchester United Gary Neville tras el partido en Sky Sports , saliendo hasta cierto punto en su defensa.

Roy Keane pide «más espíritu de lucha» a los jugadores del Manchester United

El excapitán del Manchester United Roy Keane fue mucho más duro en sus críticas. El excentrocampista no solo arremetió contra de LIgt, sino contra todo el equipo de los Red Devils. «El Liverpool debería haber marcado ocho goles. Probablemente ocho o nueve: tuvo ocasiones increíbles. Y todos salen del campo y dicen: “Encajar cuatro goles no está tan mal”. Me dan ganas de soltar una palabrota».

Anuncios

Keane pidió a los jugadores de su antiguo club «un poco más de espíritu de lucha, un poco más de calidad. No puedo creer lo que oigo decir a gente que ha jugado en el club: que un 4-0 no está tan mal. Vaya».

El próximo miércoles se verá si De Ligt tiene más oportunidades en el once inicial tras su regreso de pesadilla. Ese día, el equipo del nuevo entrenador Mauricio Pochettino visitará al Sporting de Lisboa en la Champions League.