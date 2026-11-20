La Real Federación Española de Fútbol anunció la designación de Adrián Cordero como árbitro del partido entre el Real Madrid y el Celta de Vigo, que se disputará el sábado por la noche en el estadio Santiago Bernabéu, en el marco de LaLiga, en un encuentro en el que el conjunto blanco buscará un resultado positivo.
José Antonio López será el encargado del videoarbitraje (VAR), con la misión de revisar las acciones polémicas e intervenir cuando sea necesario, conforme al protocolo establecido.
La designación de Cordero llega con un historial previo de partidos dirigidos a ambos equipos en LaLiga, ya que el colegiado ha arbitrado anteriormente encuentros del Real Madrid y del Celta de Vigo, con resultados dispares para cada conjunto bajo su dirección.
Cordero acumula 5 partidos dirigidos al Real Madrid en LaLiga, en los que el conjunto blanco sumó 3 victorias, 1 empate y 1 derrota, un balance que refleja resultados relativamente positivos para el equipo en los encuentros arbitrados por el colegiado español, aunque por sí solo no constituye un indicador determinante de lo que pueda suceder en el próximo partido sobre el césped del Santiago Bernabéu.
El último partido que Cordero dirigió al Real Madrid se remonta a la temporada pasada, cuando el conjunto blanco recibió a Osasuna en el Santiago Bernabéu y se impuso por 1-0 para llevarse los tres puntos en un encuentro en el que prolongó su buena racha con el colegiado español, antes de que este vuelva a aparecer en un nuevo partido del equipo, esta vez ante el Celta de Vigo.
Por otro lado, Cordero ha dirigido 11 partidos al Celta de Vigo en LaLiga, con un balance para el conjunto gallego de 4 victorias, 4 empates y 3 derrotas, un registro que refleja un relativo equilibrio en sus resultados bajo la dirección del colegiado, en comparación con el del Real Madrid, que solo ha perdido 1 de los 5 encuentros que le ha arbitrado.
El último partido en el que el colegiado español dirigió al Celta de Vigo fue la temporada pasada, cuando el conjunto gallego se enfrentó al Levante y acabó perdiendo por 3-2, en un encuentro con 5 goles. Esa sigue siendo la última aparición dentro del historial de partidos arbitrados por Cordero al equipo, antes del esperado duelo ante el Real Madrid, que tiene importancia para ambos conjuntos en la clasificación liguera.
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Mi historia con el fútbol comenzó desde que era muy pequeño, cuando era un niño que no entendía del todo lo que veía, pero esa magia que emanaba de los campos era más fuerte que cualquier resistencia. Recuerdo con claridad cómo seguía a la selección de Egipto en el Mundial de Italia de 1990, donde mis ojos se llenaban de asombro ante los momentos dramáticos y mi corazón se sumergía en un mar de emoción sin fin. Ese fue el comienzo, la chispa que encendió la llama de la pasión que sigue ardiendo hasta hoy.
Con el paso de los años, el Real Madrid se adueñó por completo de mi corazón, convirtiéndose en mi mayor referente en el mundo del fútbol internacional. Fui uno de los afortunados que vivió la era de las estrellas brillantes del «Merengue», esa constelación que reunió a leyendas como Iker Casillas en la portería, Zinedine Zidane con su inteligencia mágica, Luis Figo con sus habilidades extraordinarias, Roberto Carlos con sus misiles, Ronaldo «El Fenómeno» con su velocidad sobrehumana, Raúl con su lealtad legendaria y David Beckham con su elegancia real. Cada partido era una historia, y cada gol, una obra de arte, pintada en mi memoria con colores que mezclaban alegría y dolor.
A pesar de mis cambios profesionales en el mundo del periodismo —desde las complejas secciones de política hasta la volátil economía—, mi pasión por el fútbol nunca se ha apagado. Latía en silencio, esperando la oportunidad adecuada para volver a salir a la superficie. Esa oportunidad llegó en 2016, cuando me incorporé a la web «Kooora», donde la pasión se convirtió en mi trabajo diario. Allí, el placer se mezcló con el esfuerzo; largas horas de análisis, redacción y cobertura, pero fue un auténtico placer. Gracias a este esfuerzo colectivo, «Kooora» creció hasta convertirse hoy en el sitio web deportivo más grande del mundo árabe, un faro para los amantes del fútbol desde el Océano Atlántico hasta el Golfo.
En el baúl de mis recuerdos deportivos hay momentos que nunca se borrarán. Pero si tuviera que elegir uno, sin duda sería aquel gol inmortal de Zinedine Zidane en la final de la Liga de Campeones de 2002, frente al Bayer Leverkusen. Un solo balón, un misil desde la izquierda de «Zizou», voló en una trayectoria mágica para colarse en la portería, proclamando la novena victoria del Real Madrid. Fue un momento en el que el tiempo se detuvo, una mezcla de belleza y fuerza, que nos recuerda que el fútbol no es solo un juego, sino un arte que llega al alma.